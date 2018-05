Un cunoscut investitor imobiliar a cumpărat fabrica Romprim, din care a muşcat deja Kaufland

„Romprim este o companie care a avut un rol instrumental în formarea mea profesională. Imediat după terminarea facultăţii am intrat în echipa Romprim, unde, timp de şase ani am participat la etape importante în procese de producţie şi proiecte variate. Mă bucur să revin din poziţia de director general şi sa îmi aduc contribuţia la dezvoltarea companiei şi diversificarea activităţilor acesteia, prin prisma experienţei pe care am acumulat-o de-a lungul timpului”, a declarat Radu Lucianu.

Cea mai mare parte a carierei sale, adică aproximativ 12 ani, a petrecut-o în cadrul companiei de consultanţă imobiliară Eurisko (actualul CBRE), unde s-a angajat în 1999. El a anunţat că, în paralel cu activitatea de la Romprim, va continua să activeze şi pe piaţa imobiliară, prin intermediul companiei Capital Property Advistors, pe care a fondat-o în 2011.

Acţiunile au fost preluate în urma unei oferte publice lansată în luna noiembrie 2017. La începutul acestei săptămâni, noul acţionariat al Romprim a aprobat numirea lui Adrian Creţoiu (managing director al Schlumberger), Adrian Mihăilă (fost broker în cadrul Eurisko) şi Alexandru Stancov (fost broker în departamentul de birouri din cadrul Eurikso), în Consiliul de Administraţie al companiei. Toţi sunt foşi colegi sau apropiaţi ai lui Lucianu, cu vastă experienţă în zona imobiliară.

“Perioada următoare va fi marcată de o serie de acţiuni strategice ce vizează diversificarea, creşterea şi retehnologizarea Romprim. Printre priorităţile noastre se numără şi stabilizarea rezultatelor companiei, precum şi stoparea pierderilor operaţionale în următorii ani, cu scopul de rămâne competitivi şi de a ne asigura o creştere firească în viitor”, a adăugat Radu Lucianu.

Consultanţa legală pentru această preluare a fost asigurată de casa de avocatură Biriş–Goran.

Producătorul de autospeciale de stins incendii Romprim a făcut deja cunoştinţă cu afacerile imobiliare. Spaţiile excedentare de pe platforma din cartierul Berceni, care generau costuri importante, au determinat compania să-şi restrângă activitatea şi să vândă aproape două hectare de teren retailerului german Kaufland pentru 10 mil. euro. Nemţii au folosit lotul pentru construcţia unui nou magazin, inaugurat în 2014, iar pentru Romprim această tranzacţie a reprezentat ieşirea dintr-un impas financiar.

„O parte din bani a fost folosită pentru plata datoriilor, o parte pentru continuarea activităţii şi s-au distribuit şi dividende către acţionari. Din păcate nu s-au putut face investiţii majore, dar s-au făcut îmbunătăţiri în dotările societăţii“, explica în 2016 pentru revista Capital Mihaela Baciu, atunci directorul general adjunct al Romprim. Ea mai spunea că fabrica încă mai deţine spaţii excedentare.

Cu o experienţă de peste 50 de ani în carosarea vehiculelor pentru transporturi speciale, vehicule destinate gospodăriei urbane şi fabricarea pieselor de rezervă, Romprim este cel mai mare producător de autospeciale din România şi unicul producător de autospeciale pentru stins incendii de pe piaţa internă. Compania are în desfăşurare parteneriate în domeniul carosărilor pentru diverse autoşasiuri produse de companii precum Roman Braşov, Peugeot, Dacia, Renault, Iveco, DAF, Nissan sau MAZ.