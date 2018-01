Traian Băsescu: Începe guvernarea 100% Dragnea

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a informat, marţi, că prin nominalizarea Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de premier va începe “guvernul 100% Dragnea”, menţionând că Partidului Social Democrat îi va fi greu să administreze modificările aduse Codului Fiscal, conform Mediafax.

”(Viorica Dăncilă-n.r.) va fi foarte docilă în relaţia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). În sfârşit Dragnea va fi şeful Guvernului. Începe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat preşedintele PMP, Traian Băsescu, la TVR1.

Traian Băsescu a afirmat că România ”nu va merge rău”, însă Partidului Social Democrat îi va fi greu să administreze modificările aduse Codului Fiscal.

”Ştiţi de ce nu cred că va merge bine? Sau nu va merge conform aşteptărilor, că rău nu va fi. Nu va fi rău, România va avea creştere economică, dar s-au băgat în atâtea nebunii cu modificarea Codului Fiscal, atât de adânc, încât cred că vor avea probleme de administrare a schimbării. Hai să fim cinstiţi, ne-au redus taxele, ne-au redus impozitul pe venit de la 16 la 10%, la pensii, la arendă şi la multe alte activităţi economice, deci au făcut un lucru care să stimuleze într-un fel economia, dar le va fi foarte greu să administreze schimbarea (Codului Fiscal - n.r.)”, a declarat preşedintele PMP.

Traian Băsescu a afirmat că dacă PSD ar fi vrut să facă o schimbare fundamentală ar fi mutat impozitul de pe muncă, pe proprietate.

”Ai o casă, ai un impozit, când ai două, deja eşti băiat cu posibilităţi (...) Mutam taxele pe proprietate şi lăsam munca şi producţia”, a spus Băsescu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, în urmă cu două săptămâni, pe Facebook, că liderul PSD Liviu Dragnea este ”un descreierat bolnav de putere care şi-a decapitat două guverne în 12 luni”, transmiţându-i acestuia că România află într-o zonă cu tensiuni militare, într-o Uniune Europeană aflată în plin proces de reaşezare.

”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care şi-a decapitat două guverne în 12 luni, fără să-i pese de consecinţele pentru ţară. Daddy, vezi că România se află într-o zonă cu tensiuni militare,într-o Uniune Europeană aflată în plin proces de reaşezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei naţionale, de creşterea dobânzilor, de stoparea investiţiilor directe etc, etc. Totuşi, în lumea democratică, schimbarea guvernelor are o logică ce vizează interesul naţional şi nu ambiţiile unui DADDY”, a scris fostul preşedinte PMP, Traian Băsescu, pe Facebook.