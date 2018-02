Traficul de pasageri pe Aeroportul Internaţional Timişoara, creştere cu 5,5%

De asemenea, numărul curselor aeriene operate în prima lună a anului a crescut cu 6,7%, de la 1.397 de zboruri, în ianuarie 2017, la 1.490, în ianuarie 2018.

Destinaţiile favorite au rămas şi în luna ianuarie Bucureşti (27.052 pasageri), Londra (19.261), Munchen (13.176) şi Milano-Bergamo (12.000).

''Destinaţia Bucureşti este de departe cea mai căutată. În prezent sunt 40 de curse pe săptămână, iar din sezonul de vară vor fi 43 de zboruri săptămânale de la şi spre Bucureşti. Faptul că transportul este rapid, ieftin şi eficient îi face pe oameni să se deplaseze tot mai des la Bucureşti, dar şi să vină la Timişoara pentru afaceri, turism şi distracţie', a declarat directorul aeroportului, Daniel Idolu.

În plus, traficul cargo este în creştere, de la 336,4 tone de tone transportate în ianuarie 2017, în prima lună a acestui an fiind înregistrate 458,9 tone, pe plus cu 36%.

