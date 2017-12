Topul celor mai scumpe locuinţe vândute în 2017

Brokerii imobiliari cu cel mai extins portofoliu de locuinţe de lux din Bucureşti au vândut în acest an proprietăţi din această categorie în valoare totală de peste 36 mil. euro. Cele mai scumpe zece locuinţe vândute în acest an în Capitală au o valoare cumulată de 9 mil. euro.

După ce, anul trecut, au fost construite doar 35 de apartamente de lux în zonele premium ale Capitalei, în 2017 piaţa a explodat. Dintr-un total de circa 12.000 de locuinţe care ar trebui livrate în acest an în regiunea Bucureşti-Ilfov, aproximativ 500 de unităţi aparţin clasei de lux, potrivit unui studiu realizat de Coldwell Banker. De altfel, brokerii imobiliari consideră că circa 7-8% din totalul locuinţelor disponibile la vânzare în Bucureşti aparţin segmentului premium sau de lux. Anul acesta, preţurile la care s-au vândut apartamente din această categorie au variat între 2.000 şi 2.800 de euro/mp construit, fiind cu circa 20% mai mici faţă de perioada de vârf atinsă în 2007-2008.

Cea mai scumpă proprietate vândută în acest an este un penthouse amplasat în zona Primăverii. Apartamentul este situat pe două nivele, dispune de 400 mp utili împărţiţi în cinci camere (living, birou şi trei dormitoare cu dressing propriu), cinci băi şi sală de fitness. Proprietatea are terase în suprafaţă de 200 mp şi două locuri de parcare în garajul subteran al clădirii. Preţul de vânzare al locuinţei a fost de 2,9 mil. euro, plus TVA, potrivit agenţiei Nordis, intermediarul tranzacţiei, care a asistat în primele trei trimestre ale acestui an tranzacţii care se ridică la o valoare cumulată de 7,6 mil. euro.

Următoarea locuinţă în top este tot un penthouse amplasat în proiectul de lux Premio, dezvoltat anul trecut de italienii de la Nusco în centrul Bucureştiului. Proprietatea are o suprafaţă utilă de 250 mp, la care se adaugă terase de 486 mp. Apartamentul este nemobilat, are scară interioară şi încălzire prin pardoseală. La etajul şapte al blocului sunt dispuse trei dormitoare, livingul şi bucătăria. Dormitorul matrimonial are două zone de dressing, baie master şi balcon propriu. La acelaşi nivel se află o terasă verde, de 230 mp, care are propria cameră tehnică pentru întreţinere. La etajul opt sunt dispuse spălătoria, uscătoria, un spaţiu de depozitare şi o altă terasă de 210 mp. Apartamemntul are cinci băi. Preţul la care a fost vândut se ridică la 1,2 mil. euro, plus TVA, potrivit agenţiei Crosspoint Real Estate, intermediarul tranzacţiei, care a vândut în acest an 180 de locuinţe, dintre care 15 de lux, la o valoare de piaţă totală de 13,33 mil. euro.

Locul trei în top este ocupat de un apartament din cartierul Primăverii. Locuinţa are patru camere, o suprafaţă totală de 230 mp şi două locuri de parcare. Preţul la care s-a vândut a fost de 1,05 mil. euro, potrivit agenţiei Regatta, intermediarul tranzacţiei, care a vândut în acest an proprietăţi de lux în valoare de circa 15 mil. euro.

Cine cumpără

Pentru ca o proprietate să se înscrie în zona de lux a pieţei trebuie să se afle într-o zonă premium, să aibă suprafeţe mari şi finisaje de lux. Nu trebuie să lipsească dotări precum paza permanentă, piscina, sala de fitness şi concierge.

Profilul cumpărătorilor de locuinţe de lux descrie o persoană cu vârstă între 28 şi 55 de ani, în general căsătorită, cu poziţie de middle sau top management într-o companie mare sau foarte mare sau antreprenor, eventual are o profesie liberală. Veniturile sale depăşesc 200.000 de euro anual.

„Este o persoană educată şi relativ bine informată, la curent cu ce se întâmplă în piaţă. Cu siguranţă mai are cel puţin o altă proprietate, în general de mai mică valoare decât cea pe care doreşte să o cumpere acum“, descrie Alexandru Mihai, senior consultant în cadrul diviziei de vânzări a Nordis.

De cele mai multe ori, locuinţele de lux se achiziţionează pentru a fi locuite de către cumpărător, însă sunt şi investitori interesaţi în mod special de case, vile sau penthouse-uri pentru a le închiria străinilor, ambasadelor sau companiilor care îşi doresc un sediu reprezentativ, spune Mihai Dumitrescu, partener în cadrul Crosspoint Real Estate.

Randamente din chirie

Dezvoltatorii construiesc şi ansambluri rezidenţiale de lux destinate exclusiv închirierii, dar de dimensiuni mici, circa 10-15 apartamente. Acestea se găsesc în zone precum Aviatorilor, Kiseleff, Primăverii, Herăstrău sau Dorobanţi. Apartamentele sunt cu trei, patru şi cinci camere, iar suprafaţa lor este cuprinsă între 120 mp şi 400 mp. Chiria lunară a apartamentelor de lux variază între 1.200 euro şi 7.000 euro. Un calcul simplu arată că la un investiţie de 400.000 – 500.000 de euro se poate obţine o chirie de 2.000 – 2.500 de euro, echivalentul unui randament anual de 6%, potrivit Cushman & Wakefield Echinox.

Chiriaşii unor astfel de imobile sunt antreprenori străini şi români, directori de multinaţionale, diplomaţi de rang înalt, politicieni sau oameni de afaceri. Contractele de închiriere sunt semnate pe o perioadă cuprinsă între doi şi patru ani. „Compania noastră a constatat anul acesta o creştere a cererii de închiriere a apartamentelor de lux. Pe fondul acestei creşteri, s-au livrat mai multe clădiri construite exclusiv pentru închiriere, de o calitate superioară. Gradul de ocupare al acestor ansambluri rezidenţiale este mai mare cu 30% faţă de anul trecut“, spune Eduard Uzunov, preşedintele Regatta.

Brokerii imobiliari chestionaţi de Capital se aşteaptă ca volumul vânzărilor de locuinţe de lux să continue tendinţa ascendentă din acest an şi în 2018, evoluţie ce va fi urmată şi de preţuri.

Locul 1. Penthouse în zona Primăverii, situat pe două nivele, cu living, birou, trei dormitoare cu dressing propriu, cinci băi şi sală de fitness. Preţ: 2,9 mil. Euro

Locul 2. Penthouse în complexul Premio din centrul oraşului, pe două etaje, cu living, bucătărie, trei dormitoare, cinci băi, două terase şi un balcon. Preţ: 1,2 mil. Euro

Locul 3. Apartament în cartierul Primăverii, cu patru camere şi două locuri de parcare. Preţ: 1,05 mil. Euro

500 de apartamente de lux ar urma să fie livrate pe piaţă în acest an, dacă dezvoltatorii îşi respectă termenele date

