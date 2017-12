Top 25 de filme cu cele mai mari încasări în 2017

Acestea au fost cele 25 de filme cu cele mai mari încasări în cinematografele americane în 2017, potrivit datelor încă nedifinitive privind box-office-ul centralizate de IMDB.

După cum se poate vedea în topul de mai jos, în general filmele au avut încasări cu atât mai mari cu cât au fost lansate mai devreme în cursul anului, însă aceasta nu este o regulă. Numai două dintre filmele din top zece au fost lansate în cinematografe în ultimele două luni, dar unul dintre acestea este adevăratul campion al box-office-ului în anul care tocmai se încheie.

25. "Fifty Shades Darker"

Filmul intrat în cinematografe la 10 februarie a avut încasări interne de 114,4 milioane de dolari. În pelicula care este o continuare a filmului "Fifty Shades of Grey", Christian Grey (Jamie Dornan) trebuie să-şi înfrunte propriii demoni, iar Anastasia Steele (Dakota Johnson) are de furcă cu furia şi invidia femeii care s-a aflat în viaţa lui înaintea ei.

24. "Girls Trip"

Filmul a intrat în cinematografe la 21 iulie şi a avut un box-office intern de 115,1 milioane de dolari. Când patru prietene de o viaţă ale căror roluri sunt interpretate de Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall şi Tiffany Haddish merg la un festival din New Orleans, ele trec printr-o serie de experienţe inedite care le fac să-şi redescopere latura sălbatică şi soliditatea propriilor legături.

23. "Wonder"

Filmul a fost lansat abia pe 17 noiembrie în cinematografe, dar a avut încasări foarte bune, respectiv 116,5 milioane de dolari. Bazat pe bestseller-ul cu acelaşi nume, "Wonder" spune povestea incredibilă şi înduioşătoare a lui August Pullman (Jacob Tremblay), un băiat cu malformaţii faciale severe care intră în clasa a V-a şi pentru prima dată urmează cursurile unei şcoli publice.

22. "Transformers: The Last Knight"

Lansat la 21 iunie, noul opus din saga "Transformers" a avut încasări de 130,1 milioane de dolari. Oamenii sunt în război cu Transformerii şi Optimus Prime a dispărut. Cheia salvării viitorului e adânc îngropată în secretele trecutului, în istoria neştiută a Transformerilor pe Pamânt. Cei pe umerii cărora cade uriaşa misiune de a salva lumea formează o alianţă care nu pare să aibă prea multe şanse: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord britanic (Anthony Hopkins) şi o profesoară de la Oxford (Laura Haddock).

21. "Split"

Ultimul film al lui M. Night Shyamalan a fost lansat la 20 ianuarie şi a avut încasări interne de 138,1 milioane de dolari. Intriga filmului se derulează în jurul răpirii a trei fete de către un bărbat diagnosticat cu 23 de personalităţi distincte, al cărui rol este interpretat remarcabil de James McAvoy. La orizont se întrevede şi o a 24-a personalitate, numită "Bestia", care riscă să le copleşească pe celelalte. Acţiunea "Split" se desfăşoară în universul "Unbreakable", un alt film al lui Shyamalan din 2000 cu Bruce Willis şi Samuel L. Jackson în rolurile principale.

20. "War for the Planet of the Apes"

Ultima parte a trilogiei "Planet of the Apes" a fost lansată la 14 iulie şi a avut încasări interne de 146,8 milioane de dolari. Caesar (Andy Serkis) şi maimuţele sale sunt angrenate într-un conflict mortal cu o armată a oamenilor condusă de aşa-numitul Colonel, al cărui rol este interpretat de Woody Harrelson. După ce maimuţele suferă pierderi inimaginabile, Caesar pleacă într-o aventură epică pentru a-şi răzbuna specia. Cei doi lideri se înfruntă în cele din urmă într-o mare bătălie care va determina atât soarta celor două specii, cât şi a planetei.

19. "Cars 3"

Lansată la 16 iunie, ultima animaţie din seria "Cars" a avut încasări interne de 152,9 milioane de dolari. În noul film, Lightning McQueen (Owen Wilson) vrea cu orice chip să demonstreze unei noi generaţii de maşini de curse că este încă cea mai bună maşină de curse din lume.

18. "Coco"

Animaţia a intrat în cinematografe la 21 noiembrie, dar a reuşit să adune deja încasări de 167 milioane de dolari. "Coco" spune povestea muzicianului aspirant Miguel (Anthony Gonzalez) care, confruntat cu o interdicţie străveche a familiei sale privind practicarea muzicii, intră în Tărâmul Morţilor pentru a-l găsi pe stră-străbunicul său, un cântăreţ legendar.

17. "Kong: Skull Island"

Filmul a fost lansat la 10 martie în cinematografe şi a avut până la sfârşitul anului încasări de 168 milioane de dolari. În "Kong: Skull Island", o echipă de oameni de ştiinţă, soldaţi şi aventurieri pleacă în explorarea unei insule mitice, necartografiate, din Oceanul Pacific. Membrii echipei ajung astfel să se aventureze pe pământul puternicului Kong, declanşând o bătălie epică între om şi natură.

16. "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales"

Ultimul opus din celebra serie a fost lansat la 26 mai şi a avut încasări de 172,5 milioane de dolari. Căpitanul Jack Sparrow (Johnny Depp) trece printr-o nouă aventură la limita supravieţuirii când soldaţi fantomă conduşi de fostul său duşman Căpitanul Salazar (Javier Bardem), scapă din Triunghiul Diavolului, hotărâţi să ucidă toţi piraţii întâlniţi în cale. Singura speranţă de supravieţuire a Căpitanului Jack Sparrow este să găsească legendarul trident al lui Poseidon, un artefact magic care îi asigură deţinătorului său control absolut asupra mărilor.

15. "The Boss Baby"

Filmul de desene animate a fost lansat la 31 martie. Aventurile bebeluşului îmbrăcat în costum şi cu servietă au adus încasări de 175 de milioane de dolari în 2017. Inspirată de cea mai bine vândută carte cu ilustraţii a Marlei Frayee, comedia plină de acţiune şi pentru toate vârstele îi are pe Alex Baldwin în rolul Boss Baby, pe Steve Buscemi în rolului maleficului Francis E. Francis, în timp ce vocile părinţilor sunt asigurate de Jimmy Kimmel şi Lisa Kudrow.

14. "Get Out"

Producţia horror a fost lansată la 24 februarie şi a avut în anul care tocmai se încheie încasări interne de 175,4 milioane de dolari. "Get Out" este povestea tânărului de culoare Chris (Daniel Kaluuya), invitat de partenera lui albă, Rose (Allison Williams), să petreacă un weekend împreună cu familia ei. Pe măsură ce trece timpul însă, Chris ajunge să descopere lucruri pe care nu şi le-ar fi imaginat niciodată.