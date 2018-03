Top 10 destinaţii în 2018. Cele mai multe sunt în Europa

În top 25 destinaţii din toată lumea, întocmit de cei de la Trip Advisor, Parisul este cel mai iubit loc de turişti în 2018. În clasamentul Traveler\'s Choice for Destinations, şase din primele 10 destinaţii sunt în Europa. New York ocupă numărul unu în SUA, pentru al optulea an consecutiv.