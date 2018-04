Tinmar Energy lansează campania Energia pe bune

Tinmar Energy, cea mai mare companie din sectorul furnizării energiei electrice şi gaze naturale cu capital privat autohton, intră pe piaţa consumatorilor casnici cu oferte croite după nevoile şi dorinţele consumatorilor rezidenţiali, astfel încât aceştia să beneficieze atât de energie de calitate, cât şi de serviciile conexe necesare, într-un mod simplu, eficient şi transparent.

Astfel, Tinmar Energy ofera servicii de furnizare de energie electrică şi gaze naturale consumatorilor casnici din România, cu acoperire nationala.

Compania va folosi experienţa de 17 ani din piaţa de B2B, dar şi din pieţele europene cu tradiţie, penru a furniza servicii de top românilor din orice colţ al ţării.

"În 2016, Tinmar Energy era deja lider pe piaţa de energie în sectorul business to business. Era momentul să ne deschidem şi către consumatorii casnici. Dar nu am vrut să le vorbim oamenilor din postura unui lider. Credem că asta e o capcană. Am vrut să înţelegem exact care sunt nevoile consumatorilor şi care sunt aşteptările lor. Ne-am asumat poziţia de challenger de categorie, pentru că vrem să ne axăm nu doar comunicarea, ci întreg business-ul pe relevanţă în viaţa oamenilor. Vrem să schimbăm paradigma şi să facem oamenii să re-evalueze relaţia cu furnizorii de utilităţi", spune Carla Parnică, Corporate Communication Manager , Tinmar Energy.

Campania de comunicare Tinmar Energy va fi lansata la inceputul lunii aprilie 2018 si este structurata in proiecte conventionale de TV, OOH si radio, online dar si in proiecte neconventionale si CSR.

"Romanii s-au desteptat si nu mai vor sa fie subestimati. Ei nu au nevoie de energii poetice, nu au nevoie de comparatii, metafore si hiperbole. Au nevoie de energie electrica usor de accesat, usor de platit, usor de folosit. Asta este esenta business-ului Tinmar Energy. Asta este si esenta campaniei de comunicare", a declarat Irina Popp - Senior Copywriter McCann Bucuresti.