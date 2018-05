EXCLUSIV Termocentrală nouă de 400 de MW la Deva, proiect de 280 milioane euro. Romgaz, interesată de investiție

Termocentrala Mintia, de la Deva, pe huilă şi operată de Complexul Energetic Hunedoara va trece pe gaze, urmând a fi construite grupuri noi, cu o capacitate totală de 400 de MW, spune, pentru Capital, Doru Vişan, secretar de stat în Ministerul Energiei. “Am trecut în Strategia Energetică, ca necesitate, construcţia de grupuri noi, în ciclu combinat, pe gaze, la Mintia. 400 de MW în total, termen de finalizare 2020, investiţia estimată circa 280 de milioane de euro”, spune oficialul. Informaţia ne-a fost furnizată, prima dată, de o altă sursă guvernamentală, care a precizat şi că activele Mintia ar putea fi trecute de la CEH la Romgaz, compania de stat care, cel mai probabil, va fi însărcinată cu realizarea investiţiei de la Deva. “Romgaz are şi banii, are şi resursa de materie primă, are şi expertiza, având în vedere că derulează o investiţie similară la Iernut”, a precizat sursa.

Vişan, de la Energie, a arătat că, da, Romgaz este luată în calcul pentru a efectua investiţia de la Deva, “dar pot fi implicaţi şi alţi actori, de stat ori privaţi”.

Romgaz confirmă că este interesată de proiect. Corin Cindrea, directorul, a precizat că societatea pe care o conduce “analizează construcţia unei centrale noi la Mintia”. Întrebat fiind ce are Mintia special şi de ce este de interes investiţia, Cindrea a precizat că “oferă avantaje ca şi locaţie”.

Romgaz este cea mai profitabilă companie a statului român, realizând, anul trecut, un profit net de 1,8 miliarde de lei. De asemenea, este şi principalul producător de gaze din România, la egalitate cu Petrom. În prezent, compania din Mediaş are în derulare construcţia unei termocentrale pe gaze la Iernut pe “scheletul” celei vechi, deţinută tot de Romgaz. Vor fi patru grupuri noi, turbinele sunt de la GE, totalizând 400 de MW şi 268 de milioane de euro.

Termocentrala Mintia are o capacitate de 1.285 de MWh, în cinci grupuri. Funcţionează cu preponderenţă pe huilă, în secundar cu gaz metan, pentru aprinderea cazanelor şi menţinerea flăcării. Este una dintre cele mai poluante termocentrale din România, acesta putând fi şi motivul pentru care statul decide să comute producţia pe gaz, mai ales în contextul în care UE impune noi norme de mediu care sunt foarte restrictive cu energia din cărbune. Nu este clar dacă toate grupurile pe cărbune vor fi închise, putând fi menţinute 1-2, pentru servicii de echilibrare. În acest an, ca şi în precedenţii, Mintia a fost aleasă, alături de Paroşeni pentru a oferi servicii de sistem de 400 de MW către Transelectrica, o formă de ajutor de stat pentru mineritul din Valea Jiului.

De ce este importantă Mintia

Cel mai important lucru cu Mintia este însă poziţia ei strategică în cadrul Sistemului Energetic Naţional. În condiţiile în care doar 20% din capacităţile de producţie ale României se găsesc în partea de nord a ţării, dacă Mintia nu ar funcţiona, există posibilitatea de apariţie a unor circulaţii foarte mari de putere şi chiar suprasarcini pe axul 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord – Paroşeni – Baru Mare – Hăşdat. “Nefuncţionarea grupurilor aparţinând CEH(Mintia - n.r.) ar conduce la creşterea transferului de putere dinspre zona de sud a ţării către zona centrală şi mai departe către nordul şi vestul SEN... influenţând în mod negativ capacitatea transfrontalieră dinspre România spre Ungaria şi, în această situaţie, participarea României la piaţa cuplată pentru capacităţile transfrontaliere, organizată între România, Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, în sensul în care valorile capacităţilor de transfer ale României în direcţia export vor scadea. Astfel, orice defect pe axa respectivă conduce la o scădere şi mai accentuată a capacităţii actuale de schimb transfrontalier”, se arată în NF a legii prin care s-a decis , şi anul acesta, achiziţia de servicii de sistem de către Transelectrica de la CEH. Practic, dacă Romgaz va fi implicată în noul proiect de la Mintia, ar putea primi, pe termen lung, acst contract pentru furnizarea de servicii de sistem, energie care este cu mult mai scumpă decât cea uzuală, livrată bandă.

Cât priveşte gazele pentru Mintia, acestea ar putea proveni din Marea Neagră, de unde urmează să fie extrase de către investitorii cu perimetre concesionate. Acelaşi Doru Vişan, de la Energie, a afirmat recent că ‘’în contextul derulării proiectului BRUA (gazoductul care va asigura evacuarea către Vest a gazelor din Marea Neagră), care va trece prin acea zonă, folosirea gazelor din Marea Neagră trebuie să o asigurăm şi în aceste capacităţi”. Aceasta s-ar încadra în strategia României, anunţată de autorităţi, de a se consuma intern o cât mai mare parte din gazul offshore, în vederea unei reindustrializări naţionale.

Rezervele de gaze din Marea Neagră se ridică la 200 de miliarde de metri cubi în perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar însemna ca producţia totală a ţării să se dubleze timp de 20 de ani, declara în februarie Sorin Gal, director general în cadrul Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale (ANRM).