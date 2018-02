Telefoane care ies din mulţime

Un alt smartphone care se diferenţiază de restul smartphone-urilor este Meizu Pro 7. Telefonul chinezilor are pe spate un ecran de 1,9 inci care permite utilizatorilor să vizualizeze notificările, să redea muzică, să verifice ora, vremea etc. Tot pe acest mic ecran utilizatorii pot să realizeze capturi tip selfie cu camera foto duală de pe spate. Meizu Pro 7 este disponibil şi pe piaţa locală la un preţ de 2.500 lei.

Motorola Moto Z2 Play a fost lansat în ţara noastră în toamna anului trecut. Acesta nu doar că este unul dintre cele mai subţiri telefoane mobile din lume, având o grosime de doar 6 mm, dar se poate transforma foarte uşor în proiector, baterie externă sau boxă. Moto Z2 Play este un smartphone modular, conceput pentru cei care nu vor să se limiteze la un dispozitiv obişnuit, ci caută un telefon cu care să iasă în evidenţă. La acest telefon se pot conecta mai multe accesorii. Moto 360 Camera va transforma instantaneu smartphone-ul într-o cameră 360. Moto JBL Soundboost face ca telefonul să redea muzică la un volum ridicat mai mult de zece ore, iar stratul textil asigură o protecţie împotriva averselor şi a băuturilor vărsate accidental. Dacă se ataşează TurboPower Pack se adaugă instantaneu o zi în plus la autonomia bateriei. În plus, telefonul beneficiază de o viteză de încărcare turbopower 50% în doar 20 de minute de încărcare. Un alt accesoriu transformă Moto Z2 Play într-un proiector capabil să creeze o imagine de 177 cm. Telefonul, fără accesorii, are un preţ de 2.000 de lei.

Samsung, Apple şi Huawei comercializează cele mai multe telefoane mobile inteligente din lume. Conform datelor IDC, în trimestrul trei al anului trecut, Samsung a livrat 83,3 milioane de unităţi, Apple 46,7 milioane de iPhone-uri, iar Huawei 39,1 milioane de telefoane. Cei trei giganţi au în portofoliu modele care propun un design asemănător. Pe piaţă există, însă, şi producători care au introdus în portofoliu telefoane inedite. Unul dintre aceştia este ZTE. Compania chineză, prezentă şi pe plan local, a lansat anul trecut modelul Axon M. Smartphone-ul are două ecrane de 5,2 inch, cu rezoluţie Full HD, care pot afişa acelaşi lucru, în acelaşi timp. Există trei moduri în care se poate transforma telefonul. În modul „extins“ se pot face mai multe activităţi în interiorul aceleiaşi aplicaţii. Spre exemplu, se poate accesa Facebook pe un ecran, iar pe celălalt se pot citi comentariile. În modul „dual“ se pot deschide două aplicaţii diferite pe fiecare ecran, iar în modul „oglindă“ cele două ecrane devin unul singur. Telefonul este deja disponibil pe piaţa americană la un preţ de 725 de dolari. În Europa, telefonul va ajunge în prima parte a acestui an.

Curs valutar

USD 3.7266 ron EUR 4.6526 ron HUF 1.5030 ron BRL 1.1767 ron BGN 2.3788 ron AUD 2.9766 ron

CONVERTOR VALUTAR

RON BRL GBP NOK UAH CAD HRK NZD USD CHF HUF PLN XAU CNY INR RSD XDR CZK JPY RUB ZAR AED DKK KRW SEK AUD EGP MDL THB BGN EUR RON BRL GBP NOK UAH CAD HRK NZD USD CHF HUF PLN XAU CNY INR RSD XDR CZK JPY RUB ZAR AED DKK KRW SEK AUD EGP MDL THB BGN EUR

