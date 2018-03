Tehnologia mașinilor viitorului, ascunsă în zăpezile din Suedia

Peninsula scandinavă este cunoscută pentru mulţimea centrelor de testare ale producătorilor de anvelope de iarnă. Profitând de vremea rece şi de şoselele acoperite cu zăpadă o mare parte din an, aceştia şi-au amplasat aici adevărate laboratoare în aer liber. Ei bine, la Östersund şi Arvidsjaur, în Suedia, grupul german Continental a decis să prezinte presei, pe lângă două anvelope dedicate anotimpului rece şi câteva dintre cele mai noi tehnologii dezvoltate pentru automobilele viitorului.

După ce am descoperit în vara anului trecut, soluţiile propuse de inginerii Continental pentru încărcarea rapidă, fără cabluri, a vehiculelor, parcurgerea şoselelor fără intervenţia şoferului, parcarea automată şi interacţiunea maşinilor cu alte vehicule, cu infrastructura sau cu telefoanele mobile la deja celebrul TechShow de la Hanovra, în această iarnă am participat la un nou festival tehnologic al grupului german. Una dintre principalele preocupări ale angajaţilor grupului din întreaga lume, inclusiv România, este asigurarea securităţii sistemelor electronice. Cum maşinile devin, pe zi ce trece, tot mai dependente de computere şi sofware este limpede că riscurile ca acestea să fie atacate de viruşi informatici sau hackeri cresc rapid. În acest context, un laborator special din cadrul Continental dezvoltă soluţii de „cyber security” aplicabile atât în uzinele unde sunt produse componentele cât şi în masinile care le utilizează. În plus, tocmai pentru a întări securitatea sistemelor şi proceselor sale, grupul german a achiziţionat recent compania israeliană Argus.

Detectorul de suprafeţe

Pentru ca un automobil – autonom sau nu – să îşi poată purta pasagerii în deplină siguranţă este necesară o cunoaştere cât mai amănunţită a suprafeţelor pe care rulează. Dacă în cazul automobilelor din zilele noastre trecerea de pe asfalt pe zăpadă sau gheaţă şi reducerea corespunzătoare a vitezei sunt controlate de şofer, în cazul deplasării autonome, vehiculul va trebui să detecteze orice modificare a aderenţei. Sistemul „Road Condition Observer” dezvoltat de Continental şi testat de Capital la Arvidsjaur, detectează prin camere video şi senzori orice schimbare a caracteristicilor drumului din faţa maşinii şi informează rapid şoferul şi celelate componente ale maşinii.

Tot pentru a susţine deplasarea maşinii în condiţii dificile de drum Continental testează sistemul „Side-Slip Angle Control”. Graţie unor senzori care detectează chiar şi cele mai mici derapaje şi unor sisteme electronice care distribuie forţa de frânare, maşinile devin mult mai stabile chiar şi atunci când se deplasează pe drumuri sinuoase acoperite cu apă, zăpadă sau chiar gheaţă.

ABS 3 este, aşa cum e uşor de intuit, cel mai nou sistem de asistenţă la frânare. A treia generaţie a Anti-lock Braking System (ABS) reacţionează mai rapid şi se poate adapta la modificările suprafeţei de rulare, chiar şi atunci când asfaltul şi gheaţa alternează rapid. Prin tehnologiile de mai sus, alături de alte componente dedicate maşinilor din viitorul apropiat sau celor autonome care vor ajunge pe şosele abia în deceniul următor, Continental – grup cu peste 220.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care peste 19.700 în cele şapte unităţi de producţie şi patru centre de cercetare şi de dezvoltare din România – îşi propune să îndeplinească obiectivul strategiei sale „Vision Zero”, zero accidente.

Articol publicat în Suplimentul Auto Capital distribuit gratuit împreună cu revista din 19 martie 2018.