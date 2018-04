SUPLIMENT AUTO CAPITAL: McLaren Senna, Mercedes – Benz Clasa A, Mercedes – Benz Clasa C, Mitsubishi Outlander PHEV, Peugeot 508, Range Rover SV Coupe

McLaren Senna

Prezentat drept cel mai performant vehicul de stradă produs vreodată de McLaren, noul Senna – care îşi împrumută numele de la legendarul pilot de Formula 1 – cântăreşte doar 1.198 kg şi, graţie motorului V8 de 4.0 litri, pune la dispoziţia şoferului nu mai puţin de 800 CP. Vor fi asamblate doar 500 astfel de vehicule, fiecare având un preţ de bază de 850.000 de euro. Doritorii îşi pot pune însă pofta în cui. Toate au fost deja vândute. Mai este însă loc pe lista rezervărilor pentru varianta chiar mai radicală, rezervată doar circuitelor de curse, McLaren Senna GTR. Aceasta va fi comercializată în 75 de exemplare.

Mercedes – Benz Clasa A

Design-ul purist care accentuează exteriorul Clasei A face următorul pas evolutiv în ceea ce priveşte filozofia de design a Mercedes-Benz – „Sensual Purity”. În interior se remarcă un limbaj similar, bordul simplu şi curat fiind dominat de ecranul „wide” fără elemente vizibile de prindere. Clasa A este primul model Mercedes-Benz cu sistemul multimedia MBUX – Mercedes-Benz User Experience – care are abilitatea de a învăţa, datorită inteligenţei artificiale. Considerat automobilul–smartphone, Mercedes-Benz Clasa A poate fi comandat încă din aceată lună, iar livrările vor demara în mai.

Mercedes – Benz Clasa C

Alături de Clasa A, Clasa G, şi GT Coupé, Mercedes-Benz a prezentat la Geneva şi un facelift al Clasei C. În afară de o uşoară cosmetizare a exteriorului, noul model prezintă o arhitectură electronică absolut nouă. În habitaclu, Clasa C adoptă opţiunile de control şi conceptul de afişare al Clasei S, cu un display complet digital ca dotare opţională. Volanul încorporează butoane cu senzor tactil care permit interacţiuni similare cu touchscreen-ul unui smartphone. Noul vehicul poate fi condus semi-autonom în anumite situaţii. În plus, utilizează hărţi şi sisteme de navigaţie pentru calibrarea funcţiilor de asistenţă astfel încât maşina să ajusteze automat viteza în funcţie de traseu şi trafic.

Mitsubishi Outlander PHEV

Noua verisune a modelului Outlander PHEV este ultima dintr-o lungă linie de vehicule electrice Mitsubishi şi predecesorul unei game largi care îmbină caroseria SUV cu un grup motopropulsor plug-in hibrid. Pe parcursul ultimilor patru ani, Outlander PHEV a fost comercializat în 100.000 de unităţi doar în Europa, devenind cel mai bine vândut vehicul plug-in hibrid de pe continent (pe toate segmentele) în 2015, 2016 şi 2017. Disponibil şi în România, Mitsubishi Outlander PHEV încântă printr-un comportament rutier lăudabil pentru un SUV, dotări moderne şi un consum mixt de carburant demn de invidiat.

Peugeot 508

Francezii de la Peugeot par să fi găsit, în sfârşit, reţeta pentru un sedan modern, puternic şi aspectuos. Cu forme specifice unui coupé cu cinci uşi modelul are o parte frontală inspirată din conceptul Instinct, pusă în evidenţă de semnătura luminoasă cu LED-uri opalescente verticale. Interiorul este şi el foarte atractiv, cu o planşă de bord inspirată din conceptul Exalt. Șoferul poate selecta modul de condus dorit - Eco, Sport, Comfort, Normal – şi poate dota vehiculul cu o cutie de viteze automata cu opt trepte. De asemenea poate alege între motorizările PureTech 180 CP şi 225 CP sau diesel BlueHDi 130, 160 şi 180 CP.

Range Rover SV Coupe

Este unul dintre cele mai aspectuoase modele prezentate la expoziţia de la Geneva şi, în acelaşi timp, cu cea mai greu de intuit utilitate. Posesorii de Range Rover, ca toţi cei care îşi permit un vehicul de lux, se deplasează pe bancheta din spate lăsând volanul în seama şoferului. Cum noul SV Coupe nu are decât două uşi este limpede că producătorul a ţintit o nişă a pieţei, utilizatorii care preferă să îşi conducă singuri maşina. Poate tocmai de aceea nu vor fi produse decât 999 de exemplare, toate asamblate de divizia Special Vehicle Operations.

