SUPLIMENT AUTO CAPITAL: Ferrari 488 Pista, Ford Ka+ Active, Ford Edge, Honda CR-V, Hyundai Kona Electric, Hyundai Santa Fe

Ferrari 488 Pista

Dotat cu cel mai puternic V8 din istoria companiei din Maranello şi beneficiind de cel mai mare transfer de tehnologie din Formula 1, noul 488 Pista este un adevărat demon al şoselelor. De altfel, oficialii Ferrari spun că acest vehicul oferă şoferilor obişnuiţi toate senzaţiile şi performanţele rezervate de obicei doar piloţilor de curse. Urmaş al lui 488 GTB, noul Ferrari 488 Pista are un propulsor care dezvoltă până la 720 CP. Cuplat la o transmisie cu şapte trepte şi dublu ambreiaj derivată din Formula 1, acesta asigură o acceleraţie de la 0 la 100 km/h în 2,85 secunde.

Ford Ka+ Active

Ca şi în cazul familiei Fiesta, oficialii Ford au decis să remodeleze Ka+ în mai multe variante, printre care şi un mic crossover denumit Ka+ Active. Prezentat la Geneva în urmă cu câteva zile, acest vehicul produs în India are garda la sol mai mare cu 23 mm faţă de restul familiei Ka+ şi, pentru a putea fi considerat un crossover, a primit o parte frontală mai puternică şi câteva protecţii din plastic în zona aripilor. Primele informaţii arată că, în locul performantelor motoare EcoBoost, noul Ka+ Active are în dotare un propulsor cu 3 cilindri Ti-VCT care dezvoltă 70 CP / 85 CP sau un diesel TDCi de 1.5 litri.

Ford Edge

Tot la Geneva, alături de Ka+ şi de noul Mustang, Ford a prezentat şi un facelift al SUV-ului Edge. Prezentat drept „cel mai avansat SUV al companiei” Ford Edge soseşte în Europa cu un nou şi performant propulsor diesel EcoBlue de 2.0 litri care dezvoltă 238 CP cuplat la o cutie automată cu opt trepte. Dezvăluit în varianta ST-Line, facelift-ul are modificări minore ale părţilor din faţă şi spate, dar, mult mai important, poate fi comandat cu noi sisteme precum Adaptive Cruise Control cu sistem Stop-and-Go şi Lane Centring Assist, Evasive Steering Assist şi Post-Collision Braking.

Honda CR-V

Japonezii de la Honda au prezentat o nouă generaţie a SUV-ului CR-V. Pentru prima dată acest model poate fi comandat cu tehnologie hibrid şi cu şapte locuri pentru versiunile cu motoare alimentate cu benzină. Cu un exterior uşor modificat, blocuri optice cu „semnătura” specifică Honda, noul CR-V este mai spaţios şi oferă mai multe posibilităţi de modulare a habitaclului. Conform oficialilor niponi, acesta este primul SUV din istoria Honda care poate fi achiziţionat cu sistemul hibrid i-MMD compus dintr-un propulsor i-VTEC de 2.0 litri şi două motoare electrice. Livrările vor începe la finalul acestui an.

Hyundai Kona Electric

Devenit vedetă incontestabilă graţie unei campanii de marketing mai puţin obişnuite, noul SUV Kona Electric este, dacă ne luăm după oficialii mărcii, „primul SUV compact cu propulsie electrică din lume”. Fără a intra în controverse pe această temă este demn de menţionat că modelul va fi disponibil din această vară în două variante de putere. Prima are în dotare un motor electric de 135 CP şi baterii de 39,2 kWh care asigură o autonomie de circa 300 km. Versiunea superioară are un motor de 204 CP şi poate accelera până la 100 km/h în 7,6 secunde. Bateria are 64 kWh şi oferă o autonomie de aproximativ 470 km.

Hyundai Santa Fe

SUV de clasa D, noul Hyundai Santa Fe se prezintă cu o parte frontală expresivă cu blocuri optice duble şi grilă tip cascadă. Noul vehicul este echipat cu un sistem de tracţiune integrală denumit HTRAC care presupune o distribuţie electronică variabilă a cuplului în funcţie de viteza autovehiculului şi de aderenţa fiecărei roţi. A patra generaţie Santa Fe va fi disponibilă în două versiuni de motorizare diesel şi una alimentată cu benzină care au fost modificate pentru a corespunde noilor standarde Euro 6C. La Geneva, oficialii companiei şi-au anunţat şi intenţia de a lansa în curând variante hibrid ale SUV-ului.

Foto © RS

Detalii despre alte modele importante prezentate la Geneva International Motor Show (GIMS) puteţi găsi mâine, pe www.capital.ro

Articol publicat în Suplimentul Auto Capital distribuit gratuit împreună cu revista din 19 martie 2018.

Citeşte şi:

SUPLIMENT AUTO CAPITAL: Audi A6, Bentley Bentayga Hybrid, BMW X4, Bugatti Chiron Sport

Tehnologia maşinilor viitorului, ascunsă în zăpezile din Suedia

Vânzările de autoturisme noi cresc cu 33%. Majorare moderată a pieţei second-hand

SUPLIMENT AUTO CAPITAL: Robotizare accelerată