Știi ce mănânci? Legumele tratate chimic provoacă teamă în Europa

Gabriel Barbu luni, 28 mai 2018

Nu suntem singurii care ne temem de legumele contaminate cu pesticide. Italienii, francezii şi vecinii maghiari spun că acest fenomen nu poate fi evitat, în nicio ţară europeană. Sute de mii de tone de pesticide sunt date în fiecare an pe legumele şi fructele produse în Europa. Unele state au redus cantitatea de chimicale, dar majoritatea folosesc mai multe pesticide de la an la an.