Statul coace o nouă lege care duce la creşterea facturilor la electricitate

Concret, proiectul de lege, care urmează să fie dezbătut marţi de Comisia de Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, stabileşte care va fi impactul certificatelor verzi, prin care sunt susţinuţi producătorii de energie din surse regenerabile, în facturile tuturor consumatorilor, începând din acest an şi până în 2022. Iar sumele vor creşte de la an la an

Iată ce scrie într-unul dintre amendamentele care urmează să fie discutate şi apoi votate de deputaţi.

„Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul precedent, astfel încât impactul mediu la consumatorul final să fie de 11,7 euro/MWh în anul 2018, 12,5 euro/MWh în anul 2019 13 euro/MWh în anii 2020-2021 şi 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022.

Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent iar pretul certificatelor verzi utilizate pentru anul precedent se calculeaza ca valoare medie ponderata a pretului certificatelor verzi din tranzactiile pe piata centralizata anonima spot de certificate verzi din anul precedent”.

