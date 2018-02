Stațiunile balneare din România revin în oferta agențiilor

Cum se face că, deşi o treime dintre resursele balneare ale Europei se află în România, nu ştim să ne promovăm, nu avem o strategie clară pentru investiţii? În toată această poveste, o mână de investiori au scos la lumină câteva locuri, le-au dat o faţă nouă şi au adus creştere de turişti. Numai în 2017 am asistat la un plus de 20% pentru vânzări în zonele dezvoltate, arată datele din piaţă. Iar dacă în trecut turismul balnear era asociat cu vârsta a treia, astăzi se observă o creştere a numărului familiilor cu copii şi a celor veniţi, în general, pentru prevenirea unor boli, dar şi pentru relaxare. Cu alte cuvinte, vorbim de mai multe staţiuni în care turiştii se pot bucura de resurse naturale extrem de generoase cu efect terapeutic: ape minerale şi termale, nămoluri terapeutice, saline. Potrivit reprezentanţilor ANAT, dacă am avea la vânzare trei hoteluri Lotus în Băile Felix, le-am vinde fără probleme, turiştii fiind atraşi de hotelurile de la 3 stele în sus.

Felix, o destinaţie de top

Staţiunea Băile Felix este una dintre cele mai căutate, pe toată durata anului graţie instalaţiilor moderne şi diversităţii ofertei de petrecere a timpului liber. Facilităţile existente aici permit tratarea în condiţii optime a multor afecţiuni, bazele medicale dispunând de instalaţii performante pentru electroterapie, hidroterapie, aerosoli, masaje, împachetări cu parafină şi alte operaţiuni specifice tratamentelor balneare. Acest loc permite şi efectuarea unui turism de relaxare, ştrandul Apollo având bazine pentru înot, bazine cu apă termala şi hidromasaj de relaxare, topogane cu apă, şezlonguri şi numeroase terase. Totodată, piscinele hotelurilor Internaţional, Termal şi President sunt la standarde internaţionale şi oferă o oază de relaxare indiferent de anotimp. Preţul pentru o noapte de cazare începe de la 60 de lei de persoană, la hotelurile de două sau trei stele şi poate ajunge la peste 300 lei de persoană pe noapte, la hotelurile de cinci stele, potrivit agenţiilor de turism. Bineînţeles că pensionarii beneficiază de pachete speciale. În acelaşi timp, tichetele de vacanţă au un rol important pentru creşterea veniturilor.

Băile Herculane, patrimoniu istoric