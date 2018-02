„Sorry, Stuttgart”! Cum a învins Hyundai în goana pentru primul SUV electric VIDEO

Încă din toamna lui 2016 germanii de la Mercedes-Benz au promis lansarea unei întregi familii de vehicule electrice sub titulatura EQ. Tot la ediţia din acel an a expoziţiei auto de la Paris, producătorul german din Stuttgart a prezentat şi Generation EQ, un concept al unui primului SUV 100% electric din lume. Cel puţin aşa credeau pe atunci oficialii Mercedes-Benz. Din nefericire pentru ei, EQ C, varianta de seria a conceptului, nu a ajuns încă pe piaţă, ea fiind aşteptată abia în 2019.

În schimb, Hyundai, care a anunţat abia la finalul anului trecut lansarea unei versiuni complet electrice a noului său SUV subcompact Kona, tocmai a făcut publice primele date tehnice, iar vehiculul de serie va fi prezentat official, în premieră mondială, la expoziţia auto de la Geneva din luna martie. Cu un design uşor modificat faţă de modelul Kona cu propulsie convenţională, primul SUV electric va fi disponibil chiar din acest an în două variante de putere. Prima are în dotare un motor electric de 99 kW (135 CP), şi baterii de 39,2 kWh care asigură o autonomie de circa 300 km.. Acceleraţia de la zero la 100 km/h are loc în 9,3 secunde. Versiunea superioară are un motor de 150 kW (204 CP) şi poate accelera până la 100 km/h în 7,6 secunde. Bateria are 64 kWh şi oferă o autonomie de aproximativ 470 km. Bateriile pot fi încărcate până la 80% în mai puţin de o oră dacă sunt utilizate staţii de încărcare rapide. Pe lângă caracteristicile tehnice de mai sus, Hyundai Kona Electric se laudă cu unn nou system denumit SmartSense care grupează Forward Collision Avoidance Assist cu Pedestrian Detection, Blind Spot Collision Warning care include Rear Cross Traffic Collision Warning, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning, Intelligent Speed Limit Warning şi Lane Following Assist.

Până acum producătorii de vehicule au preferat să utilizeze tehnologia PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) pentru SUV-uri, propulsia strict electrică fiind considerate insuficient dezvoltată pentru maşini cu greutăţi mari.