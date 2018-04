Șomajul record din București frânează extinderea corporațiilor

În primul trimestru al acestui an, cererea nouă pentru spaţii de birouri a fost temperată, de până la 38.000 mp, comparativ cu valorile maxime înregistrate în trecut şi asta din cauza unei rate a şomajului aflate la un minim istorc şi a interesului tot mai crescut pentru pieţele de birouri din marile oraşe ale ţării, consideră brokerii Colliers International.

„Estimăm o cerere nouă de 135.000 mp până la finalul lui 2018, cu aproximativ 10% sub anul precedent. Având în vedere provocările de pe piaţa muncii, considerăm că acest rezultat este unul sănătos, mai ales venind după un an la fel de puternic precum 2017”, a declarat Silviu Pop, head of research în cadrul Colliers International Romania.

Volumul tranzacţiilor de închiriere a fost mai mic în primul trimestru din 2018, faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut. Suprafaţa totală închiriată – care include, pe lângă închirierile propriu-zise, renegocierile şi prelungirile de contracte – a fost de aproximativ 68.000 mp, în scădere cu aproape 43% faţă de 2017. Tot în această perioadă, cererea nouă a însumat 38.000 mp, cu 26% sub nivelul de anul trecut, dar valoarea este, totuşi, peste media trimestrială din ultimii ani.

Cea mai mare cerere a venit din partea companiilor cu profil energetic şi industrial – 37% – urmate de companiile de IT&C (24%) şi de firme din sectorul de banking şi asigurări (9%). Cele mai multe tranzacţii de închiriere au fost încheiate de companii cu suprafeţe între 1.000 şi 3.000 mp (51%), de companii cu suprafeţe sub 1.000 mp (17%) şi peste 10.000 mp (17%). Mutarea sediului UPC România în proiectul The Bridge şi o tranzacţie confidenţială în zona Unirii au reprezentat cele mai mari contracte de închiriere pe piaţa de birouri din Bucureşti din acest trimestru.

Activitatea de închiriere a reflectat atenţia sporită a dezvoltatorilor pentru zonele centrale, Centru-Vest sau Piaţa Presei/Expoziţiei, în detrimentul părţii de nord a Bucureştiului. Zona CBD (Central Business District) a fost cea mai solicitată (34%), în timp ce zona Centru-Vest a înregistrat 22% din totalul tranzacţiilor de închiriere, iar zona de Vest 12%.

Conform Colliers International, până la finalul lui 2018 urmează a fi livrat un total de până la 185.000 mp spaţii de birouri, în special în cea de-a doua parte a anului.