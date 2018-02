Smartphone-urile anului, dezvăluite la Barcelona

România va fi reprezentată la MWC 2018 de 13 companii care îşi vor expune produsele şi serviciile. Companiile care vor reprezenta România la Barcelona prin inovaţiile şi proiectele lor sunt din Braşov (Visual Fan), Bucureşti (Free Wifi System, Nexus Electronics, Softelligence Engineering, Tremend Software Consulting), Cluj (Altom Consulting, AROBS Transilvania Software, Imprezzio Global, Softech, Zynk Software), Craiova (IT Six Global Services), Sibiu (Ropardo) şi Suceava (ASSIST Software). România este prezentă la MWC pentru al şaselea an. Produsele şi serviciile expuse de România pot fi vizitate la standul 8.0I1.

Aşteptări mari sunt şi de la finlandezii de la Nokia care revin treptat pe piaţă. Sub umbrela HMD Global, telefoanele Nokia încep să fie tot mai populare, Nokia 8 fiind cel mai bun exemplu. La Barcelona, va fi prezentat modelul Nokia 9, care trebuia să ajungă pe piaţă încă de anul trecut. Acesta va avea un ecran 18:9 şi margini subţiri. Chinezii de la Huawei nu vor dezvălui vârful de gamă la MWC, optând pentru un eveniment separat în luna martie, în schimb Xiaomi va aduce modelul Mi7. Telefonul va avea 6 GB memorie RAM, ecran de 6 inci, recunoaştere facială, încărcare fără fir şi un preţ avantajos. Oppo şi ZTE vor fi de asemenea prezenţi la târg cu telefoane noi, însă chinezii păstrează misterul. Taiwanezii de la Asus vor prezenta ZenFone 5, iar Blackberry va lansa două telefoane, dintre care unul va fi o versiune îmbunătăţită a modelului KeyOne.

Peste 2.000 de companii vor fi prezente şi anul acesta la Barcelona, iar organizatorii se aşteaptă la peste 100.000 de vizitatori. Cel mai aşteptat moment din acest an este lansarea celor mai noi terminale Samsung. Sud-coreenii au confirmat că vor prezenta la Barcelona noile modele Galaxy S9 şi S9 Plus. În ţara noastră, acestea vor fi lansate în data de 6 martie. Despre S9 se speculează că va avea acelaşi design precum generaţia actuală în schimb camera va fi una dintre cele mai bune de pe piaţă. Aceasta va avea o apertură variabilă f/1.5, respectiv f/2.4. Telefoanele vor fi în continuare rezistente la apă şi praf conform certificării IP68, iar memoria RAM ar putea creşte la 6 GB.

