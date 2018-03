Sistemul IT al Fiscului este învechit şi are impact material asupra colectării veniturilor(FMI)

„Înţelegem că există un program care a fost semnat cu Banca Mondială şi care este în aşteptare în acest moment. Decizia finală pe viitorul curs al programului va fi între Guvern şi Banca Mondială. O decizie finală nu a fost încă luată. Credem că ar fi de dorit să fie adoptate nişte acţiuni ori prin programul Băncii Mondiale, ori prin alte mijloace să fie întărit sistemul IT”, a spus Lee.

Potrivit acestuia, upgradarea sistemului IT ar trebui să fie una dintre priorităţi.

„Din ce am înţeles, sistemul IT actual este vechi şi are un impact material pe eficienţa colectării veniturilor. Upgradarea sistemului IT ar trebui să fie una dintre primele priorităţi în întărirea eficienţei colectării taxelor”, a spus oficialul FMI, potrivit Digi24.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Daniel Tudor, a anunţat, în 20 februarie, că programul cu Banca Mondială de informatizare a Fiscului este într-o fază întârziată iar autorităţile sunt în dialog cu experţii BM pentru a găsi soluţii.

„Dorinţa noastră şi nevoia de a digitaliza cât mai mult activitatea ANAF, de a avea o interfaţă facilă şi un dialog, într-un viitor scurt, pe internet. Avem nevoie să finanţăm masiv zona IT. La sfârşitul anului trecut s-a luat decizia ca Direcţia naţională de tehnologia informaţiei să fie de interes strategic, să fim mai eficienţi în achiziţii. În ceea ce priveşte programul cu Banca Mondială, este într-o fază destul de întârziată. Este o constatare pe care am făcut-o anul trecut. Suntem în dialog pentru a găsi soluţii în sensul în care avem nevoie de finanţare pe zona asta ca de aer”, a spus Tudor în luna februarie a acestui an.

El a precizat că ANAF are un interes deosebit pentru informatizare, respectiv pentru investiţii în această zonă.