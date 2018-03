Simona Halep s-a calificat în optimile de finală de la Indian Wells. Cu cine va juca în următorul meci

Simona Halep a pierdut un singur meci de la începutul sezonului de tenis, finala de la Australian Open, iar site-urile de specialitate o ridică în slăvi pe românca de 26 de ani. Site-ul live-tennis.com scrie că, de cinci luni, liderul mondial joacă cel mai bun tenis la carierei.

"Halep are un bilanţ de 15-1 în acest început de an şi traversează probabil ce mai bună serie pozitivă a carierei sale. După un final de sezon 2017 dificil, Halep a fost formidabilă în acest an. Românca pare să fi revenit la cel mai bun nivel fizic după accidentarea de la picior", a scris live-tennis.com, în avancronica meciului din turul trei al Indian Wells, contra Carolinei Dolehide.

În optimi, Simona Halep o va înfrunta pe chinezoaica Qiang Wang (55 WTA), care s-a impus cu 6-1, 6-2 în faţa franţuzoaicei Kristina Mladenovic (14 WTA).