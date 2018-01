Simona Halep a rămas fără sponsor în prima zi din an

Vlad Petrini luni, 01 ianuarie 2018

Simona Halep a disputat primul meci din 2018 într-un echipament fără inscripții publicitare. Ea a purtat o rochie simplă, fără logo-uri.

Jucătoarea de tenis, numărul unu mondial, a explicat faptul că nu s-a înţeles încă cu alt sponsor şi că aşteaptă ca Virginia Ruzici să îi găsească o ofertă mai bună. Până acum, Halep juca în echipament Adidas.

"Ieri a fost ultima zi în care am putut să port echipament Adidas, pentru că parteneriatul a luat sfârşit. Acum nu am niciun sponsor, managerul meu se ocupă, aşa că nu am idee cu cine voi semna. E abia prima zi a anului, aşa că nu mă grăbesc".

Simona Halep evoluează acum la turneul din Shenzhen.