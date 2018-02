Severina Pascu, la vârful celei mai mari companii de cablu din lume

Severina Pascu, managing director al operaţiunilor din Europa Centrală şi de Est ale Liberty Global, cea mai mare companie internaţională de comunicaţii prin cablu din lume, a preluat recent şi funcţia de director operaţional al grupului central european. Ea conduce toate activităţile de marketing, vânzări şi suport pentru clienţi din Austria, Elveţia, Polonia, Ungaria, România, Cehia şi Slovacia.

Severina Pascu şi-a început cariera la KPMG, în Bucureşti, în ultimul an de facultate, iar în anul 2000 a avut primul contact cu industria de cablu. Înainte să se alăture echipei UPC, Severina Pascu a lucrat pentru Metromedia în România şi Anglia, fiind responsabilă pentru Europa de Est. „Au fost de-a lungul anilor câteva momente care miau marcat drumul, în primul rând decizia de a renunţa la o carieră de învăţătoare la terminarea liceului, decizie care m-a adus în Bucureşti. Am schimbat viaţa calmă de provincie cu adrenalina Bucureştiului unde am şi început să lucrez la mijlocul anilor ’90, după terminarea facultăţii. Al doilea moment a fost acela când m-am mutat la Londra unde am învăţat multe lucruri despre mine şi am avut primul meu moment în industria telecom. Am avut norocul să lucrez cu un grup de oameni care mi-au marcat cariera, de la care am învăţat primele lecţii despre industria de cablu şi care mi-au oferit oportunitatea să lucrez într-un mediu multicultural, în Georgia, Rusia, ţările Baltice“, îşi aduce aminte Pascu.

La UPC România, Severina Pascu a fost mai întâi CFO, apoi a preluat funcţia de CEO. Din anul 2015 este CEO al UPC în Europa Centrală şi de Est. Cu Pascu la conducere, UPC CEE a avut cea mai mare creş- tere din ultimii ani. Compania a lansat o nouă identitate de brand şi noile pachete Happy Home, ambele lansate simultan în cinci ţări. Secretul succesului este să îţi placă ceea ce faci pentru că atunci poţi pune suflet şi te implici mai mult, consideră CEO-ul UPC. „Am încercat mereu să am impact indiferent de ce am făcut, să fac lucrurile să meargă şi să nu renunţ niciodată. Lucrurile nu merg mereu aşa cum îţi doreşti şi în acele momente este important să nu renunţi, să mergi înainte cu convingere, să ai puterea de a te concentra pe ceea ce ţi-ai propus. Aceste lucruri m-au ghidat mereu, încă de copil când jucam handbal şi am învăţat că pentru a câştiga un meci trebuie să munceşti din greu, să te bazezi pe cei din echipa ta şi atunci când pierzi să priveşti înainte cu convingere că vei câştiga dacă te antrenezi bine“, explică Severina Pascu.

În ceea ce priveşte calităţile unei femei de succes, curiozitatea şi determinarea sunt importante, iar succesul este legat de felul în care abordezi greşelile şi atitudinea pe care o ai în faţa greutăţilor şi a eşecurilor, consideră Pascu. Atunci când nu este la birou, Severina petrece timpul ală- turi de familie. „Familia este foarte importantă pentru mine şi oricât de greu este, încerc să găsesc acest echilibru, ca noi toţi de altfel. Încerc să fiu prezentă şi să facem cât mai multe lucruri împreună: schi, golf, căţărări, drumeţii, călă- torii. Weekendurile sunt de cele mai multe ori active, fie în Zurich unde locuim momentan şi unde sunt foarte multe atracţii sau că- lătorind în Elveţia sau în Europa“, afirmă Severina Pascu.