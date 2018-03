SCUMPIRI înaintea Paştelui. Preţ dublu faţă de anul trecut la carnea de miel

În Botoşani, kilogramul de carne se vinde cu 11 lei. Ionică Nechifor, cel mai cunoscut crescător de ovine din rasa Karakul din judeţ, spune că în acest an mieii ajunşi la greutatea optimă pentru vânzare sunt foarte puţini, ceea ce justifică preţurile care ajung şi la 15 lei pe kilogram, aproape dublu faţă de cele din 2017. Însă în Botoşani, conform site-urile de vânzările online, preţurile nu depăşesc încă 11 lei pe kilogram. „Preţurile de acum nu putem să le luăm ca şi preţuri de referinţă. Ele sunt încă mult înaintea sărbătorilor Pascale. Mieii sunt foarte puţini. În zona noastră, de exemplu, pentru această perioadă, având în vedere că Paştele este mai devreme, fătările sunt undeva în luna martie, mieii nu sunt atât de mari. De aia probabil şi preţurile un pic mai ridicate. Greutatea ideală pentru un miel de Paşte trebuie să fie între 9-11 kg în carcasă, asta ar însemna să aibă 22-23 kg în viu”, a explicat Ionică Nechifor pentru Agrointeligenţa.

În Hunedoara, preţurile variază între 12 şi 14 lei pe kilogram în viu. „Preţul mieilor noi ne dorim să fie minim 22-25 lei carcasa şi viu între 11-13 lei. Ne-am dori, dar depinde totul de forţa de cumpărare a românilor. Acesta ar fi un preţ corect, nu un preţ mare, ci un preţ corect ca fermierul să-şi recupereze cheltuielile de peste an cu animalele. Am avut fătări timpurii şi sunt miei, marfă este pe piaţă. Chiar am discutat şi cu colegii de prin ţară, am avut şi ieri întâlnire la Minister şi sunt miei. Nu se pune problema. Dar totul e de preţ. Sperăm să fie un preţ cât de cât corect ca fermierul să poată să îşi recupereze cheltuielile şi să îşi continue activitatea”, a declarat pentru agrointel.ro Dumitru Andreşoi, fermier din Hunedoara. Mărimea exploataţiei pe care o are îi dă posibilitatea să aibă un cuvânt de spus şi în negocierile pentru export, astfel că păstrează mieii pentru pieţele externe. ”Pe piaţa europeană într-adevăr animalele de carne au un plus de valoare la preţ, pe piaţa europeană, unde se sacrifică carcasele, dar în general românul preferă orice carne. Dobrogea mănâncă mai mult Merinos, Moldova mai mult Karakul, restul ţării Ţurcană. Ţinând cont că şi Paştele este foarte timpuriu, o să avem alte preţuri, pentru că mieii sunt miei buni, dar una e să fie Paştele pe 15 mai, alta să fie în 8 aprilie, e o lună şi ceva mai repede. Noi nu vindem, îi lăsăm să mai crească iar în lunile iulie-august înţărcăm şi îi băgăm pe îngrăşat, sperăm spre ţările arabe să vindem în toamnă. De Paşti nu vindem, niciodată nu am vândut, pentru că avem efective mari şi nu mulgem, dar sunt colegii din asociaţie care vând, vin şi îşi procură crotalii. Acum stau la coadă săracii, să îşi identifice mieii să poată ieşi cu ei la vânzare pe piaţă. Noi sperăm să putem să exportăm în toamnă. Niciodată nu ne-au rămas animale, tineretul a plecat tot spre export”, a declarat Dumitru Andreşoi.

