2018: Schimbări majore în industria IT&C

vineri, 12 ianuarie 2018

Incert, aşa poate fi descris într-un singur cuvânt anul care tocmai a început când vine vorba de industria IT şi de telecomunicaţii, companiile acuzând lipsa de predicitibilitate, în timp ce autorităţile încearcă să adune cât mai mulţi bani la buget.

Lipsa de predictibilitate în plan fiscal şi măsurile contradictorii asumate la nivel guvernamental conduc către un prognostic general rezervat pentru evoluţia industriei IT în 2018, iar perspectivele pe termen mediu şi lung sunt serios afectate. De asemenea, modificările fiscale aplicabile într-un termen foarte scurt influenţează negativ şi oportunităţile de dezvoltare a industriei locale, spun oficialii Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii. Potrivit estimărilor asociaţiei, anul acesta, cei peste 35.000 de angajaţi pot pierde lunar o sumă de trei milioane euro ca urmare a modificării legislaţiei privind taxarea salariilor.

Un alt semnal de alarmă este că anul acesta nu se va repeta creşterea solidă de 15% a cifrei de afaceri a întregului sector înregistrată anul.

În ceea ce priveşte modificările din Codul fiscal, Cristian Popescu, şeful SAP România, a declarat că urmăreşte cu atenţie finalizarea cadrului legislativ. „Analizăm, nu am luat nicio decizie, dar are un impact sever în buget. Trebuie să ne uităm la ambele perspective să ne ţinem angajaţii motivaţi şi să avem grijă ca locaţia din România să rămână competitivă. Impactul în buget este imens, vorbim de şase cifre în euro“. Centrul SAP din România a devenit în ultimii trei ani cel mai important centru de consultanţă al SAP din Europa. „Guvernul ar trebui să se concentreze şi să ofere suport acestei industrii. În Turcia există subvenţii pentru firmele de IT. Spre exemplu, dacă o companie este localizată într-un parc tehnologic, aceasta nu plăteşte taxe timp de 10 ani. De asemenea, angajaţii nu plătesc taxe. Acest lucru ajută companiile să se dezvolte. Logo beneficiază de aceste lucruri“, spune şi Onder Eren, CEO-ul TotalSoft, companie din România achiziţionată anul trecut de turcii de la Logo.

Lipseşte predictibilitatea

Iulian Stanciu, CEO-ul eMAG, cel mai mare magazin online din regiune, acuză lipsa de predictibilitate. „Noi construim planuri pe termen lung. Naspers a investit 100 milioane pentru dezvoltare. Noi facem nişte estimări, dar avem nevoie de predictibilitate pentru a le atinge“, spune Iulian Stanciu. De asemenea, acesta a atras atenţia că salariile din România sunt încă mici, iar dacă nu vor creşte oamenii vor pleca. „Aceştia preferă să muncească în străinătate pentru că acolo sunt salarii de 1.600-1.800 euro. În România, sunt de 400 euro. Noi plătim dublu pentru lucrătorii din depozit în Polonia“, a precizat Stanciu. Omul de afaceri român spune că magazinul online a crescut cât s-a putut, iar pentru a creşte în continuare este nevoie şi de implicare din partea guvernului pentru a digitaliza ţara. „Nu avem cum să vindem produse unor oameni care nu au internet. Toată România trebuie să fie digitalizată“, a spus Stanciu.

Legat de extinderea internetului, autorităţile estimează că proiectul Ro-Net ar urma să fie finalizat la jumătatea acestui an. Ro-Net va acoperi 783 dintre cele 2.268 de localităţi identificate ca „zone albe“, iar acest lucru va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane şi zonele rurale aducând internetul în bandă largă mai aproape de 130.000 de gospodării, 8.500 de întreprinderi şi 2.800 de instituţii publice. Pe lângă Ro-Net, Ministerul Comunicaţiilor mai are un proiect dedicat dezvoltării reţelei de telecomunicaţii, de care pot beneficia peste 180.000 de gospodării aflate în zone din România care nu au acces la internet în bandă largă. De asemenea, Orange, Vodafone şi Telekom, au finalizat, anul trecut, acoperirea cu internet a 672 de localităţi greu accesibile.

