Săptămâna Europeană a Vaccinării, marcata printr-un eveniment de susținere fermă a vaccinării

“Legea vaccinării trebuie să reprezinte o prioritate pentru noi. Avem nevoie de un cadru legislativ pentru binele copiilor noştri. Decizia părinţilor cu privire la vaccinarea copiilor trebuie să fie luată în urma informării, în mod responsabil. Să nu uităm că prin vaccinare au fost eradicate multe boli şi datorită vaccinurilor astăzi nu mai avem poliomielită sau alte afecţiuni care ne mutilau sau chiar omorau copiii. Cred că nu s-au făcut campanii suficient de agresive pentru a putea convinge părinţii să se informeze despre beneficiile vaccinării. Până la apariţia unui cadru legal, intenţionăm să demarăm campanii de vaccinare în zonele cu focare de rujeola şi populaţie vulnerabilă.”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii.

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până săptămâna trecută este 12 368, din care 49 de decese.

În prezent, la nivel naţional, se înregistrează o scădere dramatică a acoperirii vaccinale la vaccinurile incluse în cadrul Calendarului Naţional de Vaccinare, care se situează sub limita de 95 % recomandată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Astfel, vaccinarea în România a scăzut constant de la an la an la toate vaccinurile incluse în Programul Naţional de Vaccinare. Astfel, la nivelul anului 2016 pentru copiii în vârstă de 18 luni, acoperirea vaccinală la nivel naţional şi pe tipuri de vaccinuri a înregistrat valori de 95,4% pentru BCG, 87,8% pentru HepB, 68,1% pentru DTP, HiB şi VPI, şi respectiv 76,8% pentru ROR.