Românii, condamnați la sărăcie

După cele câteva zile de primăvară mulţi au renunţat la hainele de iarnă, şi-au închis lopeţile la subsol, au trecut la cauciucurile de vară. Cel mai mult au avut însă de suferit cei care s-au trezit că agentul termic nu le mai încălzeşte calorifere în nopţile geroase, cu multe grade sub zero. În Drobeta Turnu Severin, mii de locuinţe au rămas fără căldură, iar primarul s-a văzut nevoit să se ducă cu miloaga la premier să ceară ajutor financiar. De trei ani la rând, spune primarul, este nevoit să taie milioane de euro de la capitolul investiţii pentru a putea susţine, cât a mai rămas, din sistemul de încălzire centralizat al oraşului. Pare greu de crezut, dar asta se întâmplă în mai toate oraşele din România. Unele primării au rămas şi fără fonduri de salarii. Mai e vreo mirare de ce am încheiat anul trecut cu cel mai scăzut nivel al investiţiilor?

Știu, pare greu de imaginat, dar asta se întâmplă la noi în ţară, şi nu vorbim de sate sau comune care au rămas fără locuitori, în urma exodului european. Aici avem oraşe mari, reşedinte de judeţ, care odinioară erau adevăraţi poli industriali. După atâţia ani de economie de piaţă, în care pentru cei care au fost la putere primordiale au fost devalizarea şi îmbogăţirea peste noapte, să ne mai mire faptul că gradul de sărăcie este la cote alarmant de mari? Și asta nu se întâmplă în rândul românilor fără loc de muncă, ci a celor care lună de lună nu mai ştiu cum să-şi împartă salariul pentru a supravieţui până la următoarea leafă. Potrivit datelor oficiale comunicate de Eurostat, românii care lucrează au, de departe, cel mai ridicat risc de sărăcie dintre toţi cetăţenii UE.

Toate acestea nu se văd însă la Palatul Parlamentului, acolo unde aleşii poporului decid şi votează doar legi în avantajul lor personal. Pe cei care se perindă pe la Palatul Victoria nu-i interesează faptul că un pod feroviar luat de ape în 2005 nici până acum nu a fost reconstruit. Nu prezintă interes nici faptul că la 100 de ani de la Marea Unire nu avem o autostradă care să lege graniţele ţării de la est la vest. Continuăm să ne amăgim de la un an la altul, iar promisiunile curg şi curg.

Articol realizat de CIPRIAN MAILAT, redactor-şef Capital