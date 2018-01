România a importat 56.021 tone de peşti, crustacee şi moluşte, în perioada ianuarie-septembrie 2017;exporturile, de 20 de ori mai mici

România a importat din ţările intra şi extracomunitare peste 56.021 tone de peşti, crustacee şi moluşte în primele nouă luni din 2017, în creştere cu 5,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2016, în timp ce exporturile au fost de aproape 20 de ori mai mici în perioada analizată, respectiv de numai 2.859,8 tone, conform datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Valoarea importurilor de peşti, crustacee şi moluşte şi alte nevertebrate acvatice a depăşit 134,2 milioane de euro în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017, în timp ce în perioada similară din 2016 s-a ridicat la 118, 67 milioane de euro pentru o cantitate de 53.154 tone. Potrivit datelor MADR, sumele încasate anul trecut, la 9 luni, din exporturile produselor menţionate au totalizat 12,94 milioane de euro, în creştere uşoară faţă de perioada similară din 2016, când s-au obţinut 12,69 milioane de euro pentru o cantitate de 2.897 de tone.

Potrivit datelor Asociaţiei Procesatorilor, Importatorilor, Distribuitorilor şi Comercianţilor de Peşte din România - Ro-Fish, România acoperă din producţia internă de peşte doar 18% din consum, iar diferenţa de 82% provine din import, cele mai căutate specii în România fiind cele marine, precum macroul, şprotul şi codul, dar şi speciile de apă dulce, păstrăvul, crapul şi carasul. Românii consumă anual în jur de 6 kilograme de peşte, de aproape patru ori mai puţin decât media Uniunii Europene, însă, consumul de peşte aproape se dublează în perioadele de post, când sunt zile cu dezlegare la peşte, susţin reprezentanţii asociaţiei.

Prin comparaţie, în Bulgaria şi Ungaria se consumă 2,5 kilograme de peşte pe an, la jumătate faţă de România, în timp ce Portugalia este ţara unde se mănâncă cel mai multe peşte din ţările UE, respectiv 76 de kilograme pe an. În Spania, consumul este de 60 de kilograme de peşte pe an, în timp ce media europeană ajunge la 22,5 kilograme pe locuitor într-un an. Cel mai mult peşte din Europa îl consumă islandezii - 90 de kilograme pe an, iar la nivel mondial, Japonia deţine supremaţia cu peste 130 de kilograme pe an. România produce anual 18.000 de tone de peşte, inclusiv din acvacultură, din care 2.000 de tone sunt de păstrăv, iar până la 9.000 de tone sunt cele din specia ciprinide, respectiv crap, caras etc, diferenţa provenind din pescuit. Suprafaţa piscicolă a României este în prezent între 80.000 şi 100.000 de hectare, aceasta fiind redusă dramatic în perioada comunistă pentru a dezvolta agricultura.

Înainte de 1989, în România se consuma anual între 8 şi 10 kilograme de peşte pe locuitor. Agerpres