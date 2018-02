Robert Negoiţă, audiat ca martor în dosarul lui Dragnea

La intrarea în sediul ÎCCJ, Robert Negoiţă a declarat că una dintre cele două angajate ar fi lucrat, la un moment dat, în cadrul biroului său parlamentar, pe vremea când era deputat PSD de Teleorman.

"Eu pe cele doamne, dacă le văd, nu le mai cunosc. Am aflat, şi de aceea sunt aici, că una dintre cele două persoane a fost angajată la mine la cabinet când am fost parlamentar de Teleorman. (...) Acea domnişoară mi-a fost recomandată de la partid, de la Turnu Măgurele, dacă nu mă înşel, pentru biroul meu de parlamentar şi a fost plătită din suma forfetară de la biroul meu parlamentar", a spus Negoiţă.

În sala de judecată, Robert Negoiţă a fost întrebat de judecători dacă Adriana Botorogeanu a fost angajată la biroul său parlamentar.

"Numele ei nu îmi spune nimic. Dacă o văd pe stradă nu o cunosc. Este posibil să o fi avut angajată la cabinetul parlamentar pe Alina Botorogeanu, însă nu îmi mai amintesc. Dacă e acea persoană care a fost angajată la mine la cabinetul parlamentar, nu mai mult de doi ani, era o persoană tânără care îşi făcea treaba. Nu cunosc şi nu cunoşteam la data respectivă că Botorogeanu a figurat ca angajat la DGASPC Teleorman. (...) Vă vorbesc doar din principiu, pentru că în mod exact nu pot să vă relatez. Nu îmi amintesc. Cred că am cunoscut-o în campania electorală şi, ulterior, am angajat-o la cabinetul parlamentar. Cred că este posibil să îmi fi fost recomandată de un coleg de partid. (...) Sub jurământ arăt că Liviu Dragnea, care era la data respectivă preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, nu s-a implicat în campania mea electorală, iar dacă am afirmat că am angajat-o pe Botorogeanu la cabinetul meu parlamentar la recomandarea unui coleg, menţionez că nu este vorba de domnul Dragnea. Acest coleg, care probabil mi-a făcut recomandarea, era fie Nicolae Mohanu, care era primarul oraşului Turnu Măgurele, sau viceprimarul aceluiaşi oraş. (...) Am aflat că Botorogeanu figura în perioada respectivă ca angajată la DGASPC Teleorman când am fost chemat la procuror pentru a fi audiat", a afirmat Robert Negoiţă.

Procesul continuă cu audierea altor cinci martori.