Rectorul UB: Universitatea Bucureşti a fost criticată public că a respectat cadrul legal

"Această manipulare a studenţilor şi a opiniei publice este absolut iresponsabilă pentru că Universitatea din Bucureşti a fost acum criticată public pentru faptul că respectă cadrul legal în educaţie. (...) Legea este cea care ne cere ca la 1 octombrie să înmatriculăm studenţii. Dacă în timpul anului universitar renunţă la studii sau sunt exmatriculaţi, noi trebuie să anunţăm şi este obligaţie legală să anunţăm de două ori pe an Ministerul Educaţiei şi există şi o platformă statistică care colectează date cu privire la învăţământul superior şi acolo trebuie să arătăm câte din acest locuri sunt eliberate prin retragerea studenţilor şi care sunt banii pe care trebuie să îi trimitem înapoi ministerului. Nu avem dreptul legal ca în timpul anului universitar să redistribuim locurile respective care rămân vacante, rămân libere prin retragerea studenţilor, la alţi studenţi sau la alte programe de studii", a explicat Mircea Dumitru.

El a adăugat că înmatricularea studenţilor se face pe programe de studii, iar de la buget sunt alocaţi bani pentru un student, nu pentru toţi studenţii care intră în anul respectiv la studii universitare.

"Dacă un student decide să plece de la un program sau este exmatriculat se pierde complet locul acelui student şi nu poate fi redistribuit la alte programe în aceleaşi universităţi. Ideea că noi am returnat 900 de locuri pentru că nu am fost capabili să redistribuim în timpul anului universitar este o invitaţie din partea domnului ministru la a încălca legea", a susţinut Dumitru.

Potrivit acestuia, este "ilegal" ca o universitate în momentul în care a pierdut nişte studenţi, care s-au retras, au fost exmatriculaţi în timpul anului de studiu, să pună la dispoziţie locurile acelea pentru a fi redistribuite.

"Este ilegal ca o universitate în momentul în care a pierdut nişte studenţi care s-au retras, au fost exmatriculaţi în timpul anului de studiu să pună la dispoziţie universităţii locul şi banii aferenţi locului că să fie redistribuiţi. Am respectat cadrul legal. Cu alte cuvinte am fost certaţi ieri în public, admonestaţi şi criticaţi pentru faptul că am respectat legea", a declarat rectorul.