RECORD: Constantin Brâncuși, printre cele mai scumpe lucrări de artă licitate în 2017

Top 10 cele mai scumpe cabodopere licitate în anul 2017 au generat suma de un miliard de dolari, un record fără precedent. Cifra record a fost realizată prin vânzarea celei mai scumpe lucrări din lume, "Salvator Mundi", de Leondardo da Vinci, cedată pentru 450 de milioane de dolari.

Alături de lucrarea lui Leonardo da Vinci, în top se regăsesc şi opt capodopere din perioada modernă a artei contemporane şi o operă chineză, conform news.ro.

Clasamentul a fost întocmit de Artprice. Pe o piaţă rezervată unei elite, casa de licitaţii Christie's domină societăţile de vânzări.

"Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci (1452-1519), cumpărat la Christie's New York, pe 15 noiembrie, a costat 450.312.500 milioane de dolari şi este cea mai scumpă lucrare din lume.

"Untitled", de Jean-Michel Basquiat (1960-1988), urmează pe locul doi, lucrarea fiind adjudecată pe 18 mai la Sotheby's New York, pentru suma de 110.487.500 de dolari.

Pe poziţia a treia se clasează "Laboureur dans un champ", de Vincent Van Gogh (1853-1890), tablou care a fost licitat în final la Christie's New York, pe 13 noiembrie, contra sumei de 81.312.500 de dolari.

Lucrarea "Constraste de forme", semnată Fernand Leger (1881-1955), s-a vândut pe 13 noiembrie, la Christie's New York, cu 70.062.500 de dolari.

"Sixty Last Suppers" a lui Andy Warhol (1928-1987), se află pe locul cinci în top, fiind cedată pe 15 noiembrie, tot la societatea Christie's din New York, pentru suma de 60.875.000 de dolari.

Este urmată în clasament de "Bauerngarten" a lui Gustav Klimt (1862-1918), care a fost licitată la Londra, la Sotheby's, pe 1 martie, cu 59.004.638 de dolari.

Constantin Brâncuşi (1876-1957) se regăseşte în top pe locul al şaptelea cu "La muse endormie", licitată pe 15 mai la Christie's New York, stabilind un record de autor cu 57.367.500 de dolari.

Poziţia a opta în top este ocupată de lucrarea "Leda and the Swan", realizată de Cy Twombly (1928-2011), care s-a vândut pe 17 mai la Christie's New York, pentru 52.887.500 de dolari.

"Three Studies for a Portrait of George Dyer", de Francisc Bacon (1909-1992), a fost adjudecată tot pe 17 mai la Christie's din New York, contra sumei de 51.767.500 de dolari.

Ultima operă în clasament este "Yellow mountain", de Huang Binhong (1865-1955), care s-a vândut pe 19 iunie la China Guardian pentru 50.577.000 de dolari.

Acest clasament a fost stabilit pe 17 decembrie, înainte de noul record obţinut de lucrarea lui Qi Baishi, (1864-1957), primul artist chinez care a obţinut mai mult de 100 de milioane de dolari la o licitaţie.