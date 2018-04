Rafinăria RAFO Oneşti, aflată în insolvenţă, este scoasă la vânzare

Prima licitaţie a avut loc pe 13 aprilie cu un preţ de pornire de 59,75 milioane de dolari, dar nu s-a prezentat nimeni, potrivit site-ului e-energia.ro.

„În insolvenţă există şi cazuri în care încercăm să salvăm business-ul şi să vindem o posibilă afacere, nu doar activele reci”, a declarat Andrei Cionca, preşedinte Casa de Insolvenţă Transilvania Group, administratorul special al Rafo Oneşti.

Administratorul special a scos la vânzare întreaga platformă industrială care cuprinde cele două rafinării producătoare de produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului, conform cod CAEN 1920.

Societatea a fost concepută ca un sistem integrat, astfel că utilităţile necesare sunt parţial asigurate în cadrul amplasamentului din platforma Borzeşti (energie termică, gazele combustibile – 75%, azotul şi aerul industrial şi instrumental), respectiv parţial achiziţionate (energie electrică şi apă de completare). De asemenea, rafinăria are acces la transportul pe cale ferată şi cel rutier.

Prima licitaţie, din 13 aprilie, a avut un preţ de pornire iniţial de 59,5 milioane dolari plus TVA (70,8 milioane dolari în total), rezultat în urma evaluării de piaţă, cu menţiunea că Rafo Oneşti nu va fi cedată sub valoarea de lichidare de 29,75 milioane dolari plus TVA, adică 50% din valoarea de piaţă.

Acum, compania este scoasă din nou la licitaţie, cu un preţ de pornire de 50,575 milioane de dolari fără TVA, şi este vândută ca o afacere care are toate instalaţiile în conservare din 2008, dată la care Rafo a funcţionat ultima dată. Majoritatea instalaţiilor aferente Rafinăriei 2 au fost modernizate în perioada 1995 – 1997. Caietul de sarcini pentru participarea la licitaţie costă 23.800 de euro şi poate fi achiziţionat până pe 26 aprilie 2018.