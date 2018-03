Rădulescu a depus contestaţie la hotărârea CEx privind alegerea vicepreşedinţilor: Este şi nestatutară şi neconstituţională

'Mâine îmi depun candidatura, astăzi am depus o contestaţie. Am contestat hotărârea Comitetului Executiv al partidului, care este şi nestatutară şi neconstituţională, prin care s-a restricţionat şi ne-a fost interzisă candidatura membrilor de partid care vor să candideze. Măcar acum patru ani a fost un alt sistem. S-au folosit liste, unele tăiate cu cei care nu trebuiau să ajungă vicepreşedinţi şi altele bifate cu cei care trebuiau să ajungă vicepreşedinţi. Acum s-a întâmplat o chestiune mult mai gravă, Comitetul Executiv - nu ştiu la îndemnul cui - a luat o hotărâre care nu este nici constituţională, nici măcar statutară, prin care s-a hotărât ca din fiecare judeţ să candideze o persoană, un bărbat sau o femeie. Şi din regiune să fie ales un bărbat sau o femeie. Nu am auzit în viaţa mea, în niciun loc din lumea asta, ca să se poată interzice un drept conferit prin Constituţie şi statutul partidului de a candida la orice fel de funcţie, de a fi ales şi de a alege, decât această hotărâre a Comitetului Executiv, care mi se pare şi hilară', a precizat el, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului.

Rădulescu a menţionat că a depus contestaţia la secretarul general al PSD şi, conform statutului, aceasta trebuie discutată la Congres.

'Nu se pot stabili nişte reguli în congres să schimbi statutul şi în acelaşi congres să faci şi alegeri, deoarece conform unor cutume schimbarea unui statut trebuie dezbătută. Când să conteşti? După congres?', a întrebat el.

Social-democratul a atras atenţia că în felul acesta nu vor putea candida mai mulţi membri importanţi ai partidului.

'Probabil în felul acesta nici Bănicioiu nu va putea să candideze, nici Codrin Ştefănescu, nici doamna Andronescu, nici Şerban Nicolae, nici Teodorovici. Şi atunci sunt foarte curios care sunt membrii importanţi care sunt recunoscuţi de partidul nostru ca oameni care s-au bătut pentru partid, şi legislativ, şi din toate punctele de vedere, care vor candida la funcţia de vicepreşedinte. Deci, după părerea mea, aceste alegeri reprezintă o farsă, pentru că - să o spunem pe româneşte - sunt de fapt nişte numiri în funcţie şi nu sunt de fapt alegeri, ceea ce în PSD nu s-a întâmplat în ultimii 27 de ani o farsă mai mare ca asta', a susţinut el.