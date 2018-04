Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea ajunge la Cameră săptămâna viitoare

'Nu mai e cazul în momentul de faţă a unei ordonanţe de urgenţă. Ar fi putut fi făcută poate în 2016. Se discută de foarte mulţi ani de transpunerea acestei directive. În momentul de faţă, ieri, colegii noştri au participat la dezbaterile din comisii, Comisia Economică şi toate celelalte comisii implicate. Astăzi a trecut de Senat. Urmează ca săptămâna viitoare, în funcţie de programul pe care şi-l vor stabili colegii din Camera Deputaţilor, să ajungă şi la dumnealor, în aşa fel încât eu în momentul în care am adus-o ca proiect de lege la nivelul Guvernului am solicitat procedură de urgenţă. Avem tot sprijinul - inclusiv acum în Comisie am discutat - avem tot sprijinul colegilor din Comisie (Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - n. r.). Cred că nu este cazul să discutăm despre alte lucruri care în momentul de faţă sunt ipotetice. Colegii din Opoziţie fac ceea ce ştiu: opoziţie', a răspuns Bogdan Cojocaru la întrebarea privind calendarul transpunerii directivei.

La rândul său, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Cătălin Drulă, a afirmat că proiectul face discriminare în ceea ce priveşte sancţiunile aplicate în mediul privat şi în cel public.

'Domnului ministru, deşi face parte din Guvern şi Guvenului i s-a solicitat un punct de vedere conform procedurii parlamentare în momentul în care a fost depus acest proiect de lege, chipurile de doi parlamentari, nu a avut nicio părere despre acest proiect de lege cu influenţă foarte mare. Acolo sunt nişte prevederi prin care se creează o discriminare importantă între mediul public şi cel privat. La public, amenzile sunt de 100 de ori mai mici. Deci, dacă îşi bat joc de datele noastre personale, răspund de 100 de ori mai puţin decât la privat. Apoi sunt acele prevederi excesive care ar restricţiona foarte mult cercetarea medicală, procesarea automată de date. Evident un proiect care a fost servit de undeva. Nu cred că a stat doamna Carmen Dan noaptea să-l scrie', a spus Cătălin Drulă.

La acest subiect, ministrul a evitat să ofere un răspuns, precizând că nu este atributul său 'de a da astfel de verdicte'.

'Nu cred că în momentul de faţă este corect sau aş putea eu să comentez ceea ce a transmis sau transmite doamna Carmen Dan. E în momentul de faţă o transpunere a unei directive, aşa cum şi noi pe zona acesta de siguranţă cibernetică avem transpunerea Directivei NIS. Sunt paşi foarte clari, care trebuie urmaţi. În cazul în care au fost adresate, să spunem că au fost adresate oficial sau neoficial întrebări către ministerul pe care îl coordonez sau vor fi adresate întrebări, normal că tangenţial, pentru că nu e neapărat domeniul nostru de activitate, tangenţial vom putea răspunde la astfel de întrebări. Noi, ca minister, nu avem în momentul de faţă lucruri pe care să le facem în aşa fel încât să ajutăm la toată această transpunere', a spus Bogdan Cojocaru.

Totodată, Drulă a apreciat că acest proiect de lege este mai dur decât Regulamentul european şi introduce restricţii suplimentare, iar acestea ar putea afecta unele business-uri, în condiţiile în care singurul unicorn românesc are legătură tot cu procesarea automată a datelor.

Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor) a fost iniţiată de senatorii Carmen Dan şi Şerban Nicolae. AGERPRES