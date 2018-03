Programul Rabla Clasic: Cele mai interesante oferte ale comercianților

În fiecare dintre ultimii 14 ani, programul „Rabla” a generat o creştere importantă a vânzărilor de autoturisme, mai ales în zona mărcilor care comercializează vehicule cu preţuri reduse. Asta pentru că bonificaţia oferită de stat a fost utilizată, în special, de persoanele cu venituri mici care, altfel, nu şi-ar fi permis un automobil nou. Asta, în teorie, pentru că practica a dezvăluit din nou ingeniozitatea românilor, în piaţă apărând o mulţime de intermediari. Pentru că ţinta majorităţii persoanelor fizice care au accesat Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional (Rabla Clasic) sunt autoturismele mai ieftine, am solicitat comercianţilor informaţii despre vehiculele care, în urma utilizării voucherelor, au preţurile cele mai scăzute.

Maşinile cu cel mai mic preţ

Din datele furnizate de comercianţii care au răspuns solicitării Capital rezultă că, în acest moment, cel mai ieftin vehicul care poate fi cumpărat prin Rabla Clasic este Skoda Citigo. Conform oficialilor mărcii, autoturismul poate fi achiziţionat începând din această lună cu 5.850 de euro, TVA inclus, „Oferta este valabilă în limita stocului disponibil şi presupune aplicarea discountului recomandat, a primei de casare şi a ecobonusului / ecobonusurilor calculate în euro (1 euro = 4,6 lei) şi nu include echipamente, accesorii sau dotări opţionale”, specifică reprezentanţii Skoda în România. Alte două modele care atrag prin preţul redus sunt Citroen C1 şi Dacia Logan. Modelul produs de PSA Peugeot – Citroen la uzina din Cehia are un preţ de bază, prin Programul Rabla Clasic 2018, de 6.480 de euro cu TVA si prima de casare incluse. În cazul Dacia, oferta producătorului român se referă la o ediţie specială denumită Logan Plus. Dotat cu motorul SCe de 1.0 litri care dezvoltă 73 CP şi având ca echipamente standard aer condiţionat cu reglare manuală, proiectoare de ceaţă, închidere centralizată, geamuri acţionate electric pentru uşile din faţă, radio-mp3 şi Hill Start Assist, vehiculul are tot un preţ de 6.480 de euro.

Un alt model care, graţie tichetului „Rabla”, poate avea un preţ de bază sub pragul de 7.000 de euro este Ford Ka+. În echiparea Essential şi cu propulsorul 1.19 Ti-VCT care dezvoltă 70 CP modelul are un „avantaj client”, rezultat din cumularea discountului oferit de Ford România cu tichetul Rabla, de 2.100 de euro. Asta înseamnă că maşina poate fi cumpărtaă cu minimum 6.700 de euro.

Alte două maşini cu preţuri apropiate sunt Suzuki Celerio şi Hyundai i10. Primul dintre acestea, cu un preţ de bază de 7.250 de euro, are un motor 1.0 GL care dezvoltă 68 CP, iar printre dotări se numără farurile cu halogen, geamurile din faţă acţionate electric, aerul condiţionat manual, radio-CD cu mp3 şi închiderea centralizată. Al doilea este diponibil la un preţ de 7.269 de euro având propulsor de 1.0 l – 66 CP şi echiparea Duo. Cu un preţ de 7.950 de euro este disponibil prin Rabla Clasic şi Renault Clio Life EVO. Echipat cu motorul 1.2 – 16V care oferă 75 CP, acesta include proiectoare de ceaţă, tempomat, faruri de zi cu LED, card pentru pornirea motorului şi deschiderea uşilor, aer condiţionat manual, oglinzi exterioare acţionate electric şi radio Connect R&Go. Pentru finanţare, marca oferă programul Renault Easy.

Ceva mai scump de 8.000 de euro este Peugeot 208. Cel mai accesibil model al acestei mărci care intră în programul Rabla Clasic costă 8.200 de euro cu TVA si prima de casare incluse. Ceva mai scump este Fiat 500, model care, conform importatorului, beneficiază şi de „o ofertă specială, anume, contravaloarea cutiei automate este cadou, astfel încât acest model va avea un preţ de pornire în programul Rabla de aproximativ 8.500 Euro – TVA inclus”. Cea mai avantajoasă ofertă a mărcii Opel prin programul Rabla Casic este, în acest an, Corsa Enjoy, model dotat cu motorul alimentat cu benzină de 1.4 litri care dezvoltă 90 CP. Acesta are un preţ de 8.980 de euro şi include pachetul Enjoy Sound. Oficialii Kia au declarat pentru Capital că oferta cea mai avantajoasă a mărcii pentru programul de casare din acest an este aferentă modelului Ceed cu cinci uşi care are un preţ – cu TVA şi voucher REMAT - de 10.733 de euro.

Fără îndoială, în afara ofertelor de mai sus, la dealerii tuturor mărcilor prezente în România sunt disponibile multe alte pachete promoţionale create special pentru susţinerea Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional. Prin acesta pot fi achiziţionate toate autoturismele al căror sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km.

Programul „Rabla Clasic” pe înţelesul tuturor

Cuantumul primei de casare pentru Programul „Rabla Clasic” rămâne şi în acest an de 6.500 de lei pentru fiecare autovehicul uzat, mai vechi de opt ani, dat spre casare. Tichetul eliberat la predarea pentru casare a unui automobil este utilizabil pentru achiziţionarea unei maşini noi al cărei sistem de propulsie generează cel mult 130 g de CO2/km. La prima de casare se poate adăuga un ecobonus de 1.000 lei în cazul achiziţionării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 98 g de CO2/km în regim de funcţionare mixt şi/sau un ecobonus de 1.700 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid. În cazul în care se întrunesc ambele condiţii, cele două ecobonusuri pot fi cumulate cu prima de casare standard. Deşi au existat discuţii legate de necesitatea ca automobilele predate pentru casare să aibă Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) valabilă, această măsură a fost abandonată. Ca noutate, din 2018, microbuzul devine autovehicul eligibil pentru casare.

19 mii de vehicule noi vor putea fi achiziţionate prin programul „Rabla Clasic”, volum aferent unui buget de 133 de milioane lei.

28.366 de autoturisme vechi au fost scoase din uz la ediţia din 2017 a programului Rabla.

Articol publicat în revista Capital care a apărut pe piaţă luni, 26 martie 2018.