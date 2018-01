Guvernul alocă doar 10 milioane lei programului 'Prima maşină'

Dezinteresul românilor pentru Programul “Prima maşină“ a determinat guvernanţii să scadă an după an plafonul de garanţii, ajungând de la 350 milioane lei în 2015 – primul an de derulare a programului – la doar 10 milioane de lei în 2018, şi aceştia rămaşi din suma alocată anul trecut.