Primul model de serie din lume alimentat cu hidrogen, expus în standul Toyota de la SIAB 2018

Toyota Mirai, căci despre acest model este vorba, foloseşte tehnologia Toyota Fuel Cell System (TFCS) ce îmbină tehnologia pilelor de combustie cu cea hibridă. Aceasta include noile celule marca Toyota şi rezervoare de hidrogen de înaltă presiune. Tehnologia TFCS este mult mai eficientă decât motoarele cu combustie internă - aceasta nu emite dioxid de carbon sau alte gaze poluante. Toyota Mirai are un design uşor de recunoscut, oferă o experienţă unică de condus cu o manevrabilitate superioară datorită centrului de greutate coborât şi dispune de o acceleraţie silenţioasă, însă puternică, prin intermediul motorului electric. Maşina reprezintă o dovadă clară a angajamentului Toyota de a oferi soluţii reale de mobilitate sustenabilă, în spiritul mesajului vizionar transmis prin campania Start Your Impossible.

Din nefericire, Mirai este doar o demonstarţie de forţă a Toyota pentru că modelul nu este şi, nici nu va fi disponibil în curând pe piaţa de la noi din din cauza lipsei infrastructurii tipului de combustibil pe care îl foloseşte.

Tot la standul Toyota se găseşte însă modelul Prius. Primul model hibrid de serie din lume, apărut în 1997, reprezentat la SIAB prin ultima generaţie a acestui a sa, redefineşte şi astăzi standardul de excepţie setat deToyota Hybrid, prin tehnologie avansată şi design inteligent. Apoi, Toyota C-HR, cel mai nou membru al gamei Toyota Hybrid, afişează un design inovator, atletic, şi oferă o experienţă inegalabilă de condus prin răspunsul instantaneu al sistemului hibrid. Toyota C-HR este perfectă pentru cei care îşi trăiesc viaţa din plin.

„Ne bucurăm că anul acesta am reuşit să integrăm viziunea noastră despre un viitor mai sustenabil prin intermediul noilor modele pe care le vom prezenta la SIAB 2018 şi prin comunicarea iniţiativei globale Start Your Impossible, care are rolul de a inspira oamenii de peste tot din lume şi de a-i încuraja să îşi depăşească propriile limite. Vom continua să dezvoltăm soluţii de mobilitate care să ofere libertate de mişcare şi vom face tot posibilul să facilităm accesul tururor la mobilitate individuală mai bună. Toyota consideră că, atunci când ai libertatea de a te mişca, orice este posibil”, a declarat Edit Corcoman Târcolea, director general al Toyota România.

Anul trecut, din dorinţa de a aduce un plus de emoţie mărcii, Toyota a lansat TOYOTA GAZOO Racing ca brand în Europa. Participarea în cadrul competiţiilor de motorsport s-a dovedit o modalitate excelentă de a ne testa limitele tehnologice şi de a crea maşini tot mai bune pentru clienţii noştri. În acest an, am repurtat deja un succes în cadrul acestor competiţii: locurile 2 si 3 pentru echipa TOYOTA GAZOO Racing Africa de Sud la Raliul Dakar. În timp ce competiţia este una extrem de dură, mai mult de 40% din vehiculele care au reuşit să ajungă la final au fost marca Toyota. În WRC, de asemenea, după un start interesant al sezonului, cu performanţe foarte bune atât la ​​Monte Carlo, cât şi în Suedia, TOYOTA a devenit producătorul numărul 2 în campionat.

Pentru a transmite şi clienţilor Toyota din România emoţia sporturilor cu motor, Toyota prezintă în cadrul SIAB 2018i o replică a monopostulului Yaris WRC şi un simulator GT86. Noul Yaris WRC dispune de un motor turbo cu injecţie directă de 1.6 litri, ce dezvolă peste 300 de cai putere, în timp ce şasiul său a fost modelat prin tehnici avansate de simulare, testare şi producţie.

Foto: Răzvan Vălcăneaţu