Preţurile producţiei industriale au crescut în martie

Pe marile grupe industriale, comparativ cu februarie, creşteri s-au înregistrat la industria bunurilor intermediare (plus 0,52%), industria bunurilor de capital (plus 0,06%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (plus 0,03%).

În industria bunurilor de uz curent, preţurile producţiei au crescut cu 0,02%, iar în cea energetică au coborât cu 0,06%.

Raportat la martie 2017, preţurile producţiei industriale au urcat cu 5,2% în industria bunurilor intermediare, cu 3,79% în industria bunurilor de capital, cu 3,1% în cea a bunurilor de folosinţă îndelungată, cu 3,09% în industria bunurilor de uz curent şi cu 2,73% în cea energetică.