Premierul Dăncilă, despre raportul ministrului Justiției privind activitatea DNA

Dăncilă a spus că nu a discutat cu Tudorel Toader acest raport.

„Nici nu am intenţia să discut. Am spus de fiecare dată că justiţia trebuie să fie liberă şi că nu trebuie nimeni să interfereze în actul de justiţie. Am ascultat raportul la televizor, am văzut ce este în raport, am ascultat fiecare punct în parte. Totul trebuie să-şi urmeze cursul şi nu cred că trebuie ca eu să dau un verdict sau ca altcineva să dea un verdict. Nu depinde ce cred eu sau ce e clar. Avem o Constituţie, avem legi şi fiecare trebuie să acţioneze în acest mod. Nu contează dacă eu susţin sau nu un punct de vedere, contează că ceea ce a scris ministrul în acel raport, dacă e adevărat, înseamnă că toate lucrurile acestea sunt îngrijorătoare şi că trebuie luată o decizie", a spus Dăncilă, la finalul unei vizite la Palatul Elisabeta, unde a participat la un prânz de lucru alături de Custodele Coroanei române, Margareta, şi principele Radu.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat joi seara că va declanşa procedura de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, pentru "acte şi fapte de netolerat într-un stat de drept".

Preşedinţia a transmis un punct de vedere după declaraţia lui Tudorel Toader, în care a arătat că preşedintele Klaus Iohannis îşi menţine punctul de vedere privind activitatea DNA şi a conducerii direcţiei.