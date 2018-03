Povestea de succes a unui tânăr farmacist

Produsele preparate de Emanuel Lazăr, sub denumirea Eladerm, sunt la mare căutare în aproape toate farmaciile din România, iar acesta îşi doreşte să se extindă şi în pieţele farmaceutice din Europa. Unguentele lui pe bază de uree conţin peste 98% ingrediente naturale, astfel că au mare căutare la public.

Primii paşi

Marea pasiune şi-a descoperit-o devreme, încă din clasa a VIII-a, iar datorită părinţilor lui care deţineau o farmacie în oraş, a reuşit să-şi împlinească visul şi să-l transforme într-o carieră înfloritoare. Prima cremă preparată în laboratorul propriu din Alba Iulia a lansat-o în 2014, în contextul în care de pe piaţa farmaceutică dispăruse o cremă foarte folosită de români. Produsul a avut mare succes, iar de atunci Emanuel şi-a propus să creeze dermato-cosmetice de calitate, produse 100% în România, accesibile ca preţ, ca o alternativă la cremele străine mult prea scumpe.

„Am luat decizia de a investi în acest business în 2015, în urma a aproape doi ani de cercetare. La momentul respectiv produceam creme pe care le comercializam doar în Farmacia Filantropia, farmacia pe care o avem în Alba Iulia, mama mea fiind farmacist. În anul 2016 am început producţia la un nivel mediu (500 Creme pe lot), creme pe care am început sa le comercializăm şi în alte farmacii“, spune Emanuel Lazăr. Primul distribuitor cu care a colaborat a fost depozitul Ethica, o societate deţinută de un grup de peste 100 de farmacişti independenţi, care „au dorit să susţină produse româneşti, produse de un farmacist coleg“. În primul an, afacerea a mers destul de greu, deoarece piaţa era plină de produse dermato-cosmetice. De anul trecut a intrat şi pe comerţul online, care s-a dovedit a fi o soluţie destul de bună pentru a ajunge la un număr mai mare de clienţi, din întreaga ţară. „2017 a fost primul an întreg de activitate. Am avut o creştere importantă, creştere care ne-a permis dezvoltarea de noi produse, crearea unui buget de marketing, respectiv achiziţionarea unor stocuri de materii prime importante“, adaugă tânărul farmacist.

Astăzi, laboratorul său se află tot în Alba Iulia, iar investiţia iniţială, în care au fost incluse primele utilaje, dar şi spaţiul de desfăşurare a activităţii, se ridică la aproape 150.000 de euro. Sub laborator se află farmacia familiei, în care s-au vândut primele produse. Ulterior, farmacistul a achiziţionat şi alte utilaje, pentru care a apelat la credite. De asemenea, tânărul are un proiect în fază de implementare, prin care îşi doreşte creşterea capacităţii de producţie de aproximativ patru ori, prin accesarea de fonduri.

Un nou produs 100% românesc