LOVITURĂ DECISIVĂ pentru DRAGNEA. E sfârșitul?

"Domnul Maior şi domnul Coldea, dacă vor să vorbească, mâine Dragnea face 150 de ani de puşcărie. Dragnea nu ştie nimic compromiţător despre Maior şi Coldea. Absolut nimic! În schimb, ei ştiu despre Dragnea", a spus Ponta, citat de b1.ro.

"Deci cocoşelile astea ale lui sunt la stilul 'hai să negociem'. Și cu Kovesi aţi văzut că ba e luptător, ba e prietenos. El e ca la târg aşa, la Alexandria, te duci şi te tocmeşti. Nu e chiar aşa şi de asta i se şi înfundă", a adăugat fostul premier.

Dragnea a afirmat, marţi seară, la Antena 3, că imediat după căderea Guvernului Ungureanu, ar fi convenit cu Victor Ponta şi cu liderul PNL, Crin Antonescu, să discute în comun componenţa viitorului guvern, însă a doua zi Ponta ar fi prezentat lista miniştrilor întocmită cu "George Maior şi cu alţii".

"Noi am convenit să ne întâlnim la ora 8,00 ca să discutăm despre cum trebuie să arate noul guvern. Ulterior, am plecat fiecare să ne schimbăm, să ne vedem la ora 8,00. M-a sunat Victor şi m-a rugat să îi zic şi lui Crin să ne vedem în seara asta, dar să nu discutăm despre guvern, că e obosit. Am zis că mi se pare foarte ciudat să nu discutăm despre guvern, că doar nu am dat la sapă niciunul. E bine să discutăm despre guvern, măcar o formulă guvernamentală, pentru că sunt doar zece zile în care trebuie să venim şi cu programul şi cu guvernul în Parlament. Ne-am întâlnit la ora 8,00, după ce a fost la Cotroceni şi a luat mandatul de la preşedinte şi a zis că rămâne să ne vedem duminică după-amiază. Am plecat acasă destul de contrariat şi eu, şi Crin. Ei a doua zi dimineaţă plecau undeva în nord, au plecat cu un elicopter privat sau un avion. Cred că un elicopter. În sâmbăta aia, după-amiază, jucam tenis şi m-a sunat Crin şi mi-a zis: 'Domnule, aseară nu s-a putut face guvernul, pentru că am înţeles că era oboseală, dar dimineaţă la 7,00 când a venit Victor mi-a arătat lista guvernului. A făcut-o cu tine?' Zic: 'Nu. Nu a făcut-o cu mine, pentru că eu am plecat acasă ca şi tine'. Am vorbit şi cu Victor şi i-am spus că nu am înţeles de ce a făcut-o şi, dacă tot a făcut-o, de ce să ne mai vedem la naiba-n praznic, undeva pe Valea Prahovei, să discutăm despre un lucru deja decis de el cu nu ştiu cine. Până la urmă mi-a dat de înţeles că a făcut în seara aia, în noaptea aia, guvernul cu George Maior şi cu alţii", a declarat Dragnea, potrivit Agerpres.