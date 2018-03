Politrucul tot în sărăcie moare

Tom Cruise are 56 de ani şi încă îşi face propriile cascadorii. Felix Baumgartner a sărit cu paraşuta din stratosferă pe când avea 42. Jane Fonda are 80 de ani şi a apărut anul acesta la Oscaruri într-o rochie care puteai să juri că este făcută pentru o adolescentă care merge la balul de absolvire a liceului. Oamenii sunt activi, fac sport şi se menţin în formă până la vârste care acum 20 de ani păreau desprinse din poveştile cu Feţi Frumoşi şi Zâne. Ba chiar se discută despre perioada dintre 45 şi 70 de ani ca despre una specială, care îşi are locul între maturitate şi bătrâneţe şi care ar trebui conştientizată de societate.

Cu toate acestea, la noi, în România, se vorbeşte doar despre coborârea vârstei de pensionare, nicidecum de ridicarea acesteia, aşa cum ar fi firesc. Doar noi avem pensionari de 40 de ani şi doar la noi foştii conţopişti se bucură de pensii fără nicio legătură cu principiul contributivităţii. De parcă nu ar fi fost îndeajuns de nedreaptă situaţia unor privilegiaţi care încasează fără muncă sume uriaşe, acum a apărut ideea de a oferi pensii speciale aleşilor locali. Adică, genului acela de Moş Tăgârţă, de prin toate colţurile ţării, care să fie susţinuţi suplimentar de „boii care trag“.

Tot de aceia care deja lasă statului o sumă aproape egală cu ce bagă în buzunar, doar pentru că au avut „norocul“ să se nască în România. Să uităm, aşadar, că tot aceşti aleşi locali sunt principalii vinovaţi de faptul că jumătate din şcolile româneşti au WC-ul în curte. Ba să-i mai şi recompensăm pentru asta. Toţi ăia care au furat banii de asfalt pentru trotuare ca să-şi construiască ei viloaie cu terenuri de tenis să primească bani în plus de la toţi cei care muncesc cinstit. Acesta este cu adevărat un exemplu al nesimţirii absolute.

Ceea ce nu reuşesc politrucii ăştia demni de toată jena este că până şi hoţii au nevoie de oameni de la care să poată fura. Ori, în ritmul în care se depopulează ţara şi cu lehamitea celor ce n-au avut curajul sau inspiraţia să plece peste hotare, orice pensii şi-ar pune ei din pix, pe hârtie, nu vor mai putea fi plătite. Iar ei tot în sărăcie şi neajutoraţi vor muri, pentru că în timpul activităţii s-au ocupat doar cu şmecheria, nu cu munca. Iar cei către care au trimis ei comisionul din ce-au sifonat vor fi fost demult plecaţi în ţările calde, pe urmele banilor care şi-au luat primii zborul de aici de teama iernii judiciare.