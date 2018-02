Campioana creșterii economice nu a construit niciun kilometru de autostradă

România a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat comunicate astăzi.

Instititul Naţional de Statistică a anunţat că economia României a crescut anul trecut cu 7%, iar în trimestrul IV a anului trecut PIB a înregistrat o creştere de 0,6% faţă de trimestrul precedent, respectiv 6,9% faţă de acelaşi trimestru din anul precedent.

Totuşi, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a avertizat recent că politica fiscală expansionistă a României "pare să continue în urma schimbării de luna trecută a premierului şi aceasta va spori dezechilibrele macroeconomice", în timp ce deficitul structural semnificativ va lăsa finanţele publice mai vulnerabile la şocuri.

Politica fiscală pro-ciclică a sprijinit creşterea, dar a sporit riscul supraîncălzirii economiei. Un impuls fiscal solid a contribuit la creşterea economiei, al cărei motor a fost consumul robust. PIB-ul României a urcat anul trecut cu aproape 7%, cel mai ridicat nivel din UE. În timp ce economia operează peste capacitate, noi măsuri de relaxare fiscală riscă să sporească dezechilibrele macro-economice, majorează potenţial presiunile inflaţioniste, slăbeşte competitivitatea şi adânceşte deficitul de cont curent, pe care îl estimăm în medie la 3,4% din PIB în 2018-2019, de la 2,3% din PIB în 2016, apreciază agenţia de evaluare financiară.

Infrastructura din România, cea mai slab dezvoltată din Europa

Deşi România are cel mai puternic ritm de creştere, acesta a fost posibil graţie unui consum viguros, însă investiţiile sunt neglijate, iar analiştii avertizează că ţara noastră se pregăteşte pentru consecinţe dificile.

"Principalul motor al creşterii a fost consumul gospodăriilor, stimulat de scăderile de taxe şi majorările salariale. Investiţiile publice sunt în scădere pentru al doilea an consecutiv", a subliniat Comisia Europeană.

"Creşterea economică nu este întotdeauna sinonimă cu dezvoltarea. Economia românească a crescut prin îndatorare, fără a construi niciun nou kilometru de autostradă", spune analistul Cristian Păun.

Când vine vorba de infrastructură, autostrăzile reprezintă cel mai sensibil subiect pentru români. În ultimii doi ani s-au promis peste 170 km, iar în realitate am beneficiat de numai 15 km de şosea la patru benzi. Pe calea ferată, şantiere de miliarde de euro trebuiau terminate în 2015, iar după doi ani de întârzieri suntem la sub 90% grad de finalizare. Nici la capitolul transport subteran nu stăm mai bine. Metroul, care trebuia să circule încă din 2014 în Drumul Taberei, nu va fi gata nici în acest an, iar legătura Capitalei cu aeroportul Otopeni abia a fost pusă pe tapet de Guvern.

În prezent, România are doar 550 de kilometri de autostrăzi şi o reţea feroviară degradată, trenurile circulând în medie cu o viteză de 44 de km/h, faţă de 78 km/h în 1990.