Pătroi, despre premierea inspectorilor fiscali: Dă-le 15%, dar pune și sancțiuni!

La sfârşitul anului trecut, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care face posibilă plata de premii către funcţionarii ANAF. Astfel, se constituie un fond de stimulente pentru care se alocă o cotă de 15% din încasările provenind din obligaţii fiscale “ca urmare a unor impuneri suplimentare, din valorificarea bunurilor confiscate în cazul de contravenţii constatate de ANAF, precum şi din prejudiciile şi confiscările de sume din dosare penale iniţiate ca urmare a unor sesizări ale funcţionarilor ANAF”.

Părerea expertului

“Reglementarea care permite stimularea inspectorilor fiscali din sumele stabilite suplimentare o văd ca un lucru pozitiv. Nu ştiu însă cum se va împăca cu Legea salarizării unitare”, este de părere Dragoş Pătroi. Cu toate acestea, deşi în principiu susţine ideea, consultantul arată că actuala formă nu este una echilibrată.

“Procentul este de 15%, nici nu mi se pare mare. E ok, dă-le 15%! Dar care sunt responsabilităţile lor atunci când pierd în instanţă, atunci când pierd contestaţii? Ti-ai făcut treaba, ai constatat nişte sume, le-ai încasat şi contribuabilul nu le-a contestat, nu e nicio problemă, poate să fie procentul şi mai mare. Dar pune şi nişte sancţiuni. Adică atunci când tu faci cinci procese verbale şi pierzi în instanţă patru… Aici se mai poate ajunge la o situaţie: se face raportul de inspecţie fiscală, se emite decizia de impunere, se plăteşte, se constituie fondul de stimulente şi ulterior contestă în instanţă - are termen de 45 de zile pe contestaţie administrative, iar apoi şase luni de zile – şi te trezeşti în situaţia în care trebuie să dai banii înapoi. Adică, bun, ia-ţi această formă de remunerare, mi se pare chiar ok, dar să fie şi o formă de răspundere împotriva inspectorilor fiscali în momentul în care stabilesc abuziv anumite obligaţii fiscale”, explică Pătroi cum ar trebui să arate măsura ca de pe urma ei să aibă de câştigat toată lumea: inspectorii, bugetul de stat, dar şi agenţii economici.

Vizionaţi emisiunea INTEGRAL, AICI