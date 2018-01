Doina Pană a demisionat din funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor

Sorin Alexandru miercuri, 03 ianuarie 2018 | 0 Comentarii Autor:

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, a demisionat din funcţie, invocând motive de sănătate.

"Vă aducem la cunoştinţă faptul că astăzi, 3 ianuarie 2018, doamna Adriana Doina Pană i-a înaintat prim-ministrului României, domnul Mihai Tudose, demisia din funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor, pe motiv de sănătate", se menţionează într-un anunţ al Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Bugetul pentru 2018 al Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP) prevede o creştere de 26,84% faţă de anul precedent.

"O veste bună pe care v-o dau este că, spre deosebire de alţi ani, când practic se judeca pe obiective, anul acesta mergem pe programe. Pe undeva este şi o corelare cu faptul că tot ce vine din fonduri europene, şi nu sunt puţini, e o normalitate ca şi investiţiile pe care noi le derulăm să fie pe aceste programe. Avem şapte programe mari (...) În 2015, când am modificat Codul Silvic, noi am introdus un alineat pe articolul 60 care spunea "Asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populaţie", dar nu se spunea cum. Hotărârea de Guvern care însemna Normă de aplicare, trebuia să o facă... A făcut-o atât de prost încât pentru 2016 doar 15% a mai exploatat Romsilva din pădurile proprietate publică a statului. Deci, a scăzut suprafaţa. În rest, s-a exploatat pe picior. Din datele SUMAL reiese că, anul trecut, sub 20% din lemnul de foc de care au beneficiat agenţii economici s-a dus la populaţie. Atunci, noi am hotărât să modificăm Codul Silvic, astfel încât la articolul 60 să nu se spună numai asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populaţie, ci să spună şi cum, pe etape. Am cerut la Guvern un grup inter-ministerial pentru crearea de soluţii alternative pentru încălzirea populaţiei, pentru că sunt la îndemăna noastră, iar alte ţări o fac. Unii au zâmbit când am vorbit despre peleţii din paie. Acestea au capacitate calorică la jumătate decât cea a motorinei, însă sunt ecologice. Avem paie cărora le dăm foc pe câmp ca să se facă arăturile", a spus Doina Pană în decembrie, ministrul Apelor şi Pădurilor, în cadrul audierilor pentru avizarea bugetului instituţiei.