OSCAR 2018: Lista completă a câştigătorilor

Iată lista completă a câştigătorilor celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film:

Cel mai bun film: "The Shape of Water"

Cel mai bun actor: Gary Oldman ("Darkest Hour")

Cea mai bună actriţă: Frances McDormand ("Three Billboards outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro ("The Shape of Water)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Janney ("I, Tonya")

Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell ("Three Billboards outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun film într-o limbă străină: "A Fantastic Woman" (Chile)

Cea mai bună imagine: Roger A. Deakins ("Blade Runner 2049")

Cel mai bun scenariu adaptat: James Ivory ("Call Me by Your Name")

Cel mai bun scenariu original: Jordan Peele ("Get Out")

Cel mai bun film de animaţie: "Coco"

Cel mai bun film documentar: "Icarus"

Cel mai bun scurtmetraj: "The Silent Child"

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: "Dear Basketball"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

Cea mai bună coloană sonoră: "The Shape of Water"

Cel mai bun cântec original: "Remember Me" (Coco)

Cel mai bun montaj de sunet: "Dunkirk"

Cel mai bun mixaj de sunet: "Dunkirk"

Cele mai bune efecte vizuale: "Blade Runner 2049"

Cel mai bun montaj de film: "Dunkirk"

Cele mai bune costume: "Phantom Thread"

Cele mai bune machiaj şi coafură: "Darkest Hour"

Cea mai bună scenografie: "The Shape of Water"