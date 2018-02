Ordonanța pentru IT-iști defavorizează firmele care aduc noi angajați

"Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a Guvernului României a fost introdusă şi adoptată o ordonanţă de urgenţă privind măsuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariaţi. Este vorba despre angajaţi din patru domenii, patru categorii: domeniile IT, care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator, cei care lucrează în cercetare - dezvoltare, inovare, cei care desfăşoară activităţi cu caracter sezonier, precum şi salariaţii care sunt încadraţi cu handicap grav sau accentuat. Măsura se aplică pentru veniturile obţinute în anul 2018 şi asigură, este foarte important, acelaşi nivel al veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate în anul 2017, astfel încât angajatorii acestora să nu fie obligaţi la un efort financiar suplimentar", a precizat Nelu Barbu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, la finalul şedinţei de Guvern.

Guvernul a aprobat în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă privind măsuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariaţi, angajaţi din IT, cercetare-dezvoltare şi inovare, sezonieri, salariaţii cu dizabilităţi încadraţi cu handicap grav, dar şi angajaţii part-time, a anunţat Nelu Barbu, purtător de cuvânt al Executivului.

"Astfel, cu cât pachetul salarial este mai complex şi numărul beneficiilor salariale mai mare, cu atât mai puţin pot beneficia aceste companii de suportul acordat de stat prin preluarea unei părţi din CASS. Aceasta deoarece formulă de calcul a CASS reţinut porneşte de la venitul brut din 2018 (care include salariu plus toate avantajele impozabile) din care se scade, după CAS, salariul net din decembrie 2017, adică mult mai puţîn în unele cazuri. Automat suma reţinută în contul CASS de la angajaţi creşte, iar aportul statului va fi practic nul", a explicat oficialul KPMG.

Ea semnalează un alt aspect neluat în considerare de către guvernanţi, şi anume faptul că formula de calcul a CASS reţinut de la angajaţi ignoră realitatea din piaţa de IT, unde companiile acordă pachete salariale complexe angajaţilor, incluzând beneficii în bani şi natură, pentru a-i fideliza şi motiva.

"Cum concurenţa pe piaţă IT este foarte mare şi companiile fac eforturi în găsirea şi păstrarea angajaţilor din IT, multe companii au decis, din respect faţă de angajaţii lor, să suporte acest cost suplimentar, acordând măriri de 27-28% la salariul brut, preluând astfel integral costul suplimentar de aproximativ 7% adus prin transferul contribuţiilor sociale în sarcina angajaţilor", a mai spus Daniela Oprescu.

"Cele două condiţii de mai sus defavorizează pe de o parte companiile care aduc noi angajaţi (şi pentru care, în formă actuală a ordonanţei, statul lasă costul suplimentar integral în sarcina comaniilor), dar cel mai important, defavorizează angajatorii din IT care au mărit déjà salariul brut cu mai mult de 20%", a declarat Daniela Oprescu, Director Tax KPMG.

Pentru a veni în ajutorul companiilor IT în special, pentru care modificările introduse prin Ordonanţă 79/2017 aduc un cost suplimentar de aproximativ 7-8% dacă doresc să menţină acelaşi salariu net al angajaţilor, Ministerul Finanţelor modifică formulă de reţinere a contribuţiei de asigurări de sănătate (CASS) datorată la nivelul angajaţilor, astfel încât o parte din această contribuţie să fie suportată de stat.

