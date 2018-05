Oraşul din Germania unde se mută tot mai mulţi români

Populaţia din Gladbach este în creştere în ultimii doi ani şi jumătate, lucru care se datorează mai ales imigraţiei din sud-estul Europei, în special din România şi Bulgaria. Asta reiese din datele puse la dispoziţie de autorităţile locale din Mönchengladbach şi de cele din landul Renania de Nord-Vestfalia (NRW), cea mai populată regiune a Germaniei. Potrivit municipalităţii din Mönchengladbach, la 31 martie 2018 în localitate trăiau 44.735 de străini. Cel mai puternic cresc grupurile etnice ale românilor (2791, cu 50,7% mai mulţi decât la 31 decembrie 2015), bulgarilor (2446, plus 72,4%), polonezilor (4143, plus 8,7 procente) şi spaniolilor (1749, plus 26,4 procente). Mönchengladbach este astfel printre oraşele din landul NRW cele mai afectate de imigraţia din sud-estul Europei.

Principalul motiv pentru imigrare: salarii mai bune

„Principalul motiv de relocare a acestor oameni, indiferent de calificarea profesională, de la medici la muncitori, îl reprezintă posibilităţile de câştiguri materiale mai mari şi condiţiile mai bune de pe piaţa muncii din Germania“, susţine municipalitatea din Mönchengladbach. Românii şi bulgarii se bucură din ianuarie 2014, în calitate de cetăţeni comunitari, de drept de muncă nerestricţionat în toate ţările Uniunii. Adică au acces liber pe piaţa muncii şi drept de a solicita ajutoare sociale, de genul ajutorului de şomaj („Hartz IV“) sau alocaţiilor pentru copii, cu condiţia să fie înregistraţi ca locuitori într-o localitate germană.

Migration von Arbeitskräften von Rumänien nach Deutschland (DW/C. Ştefănescu)

Germania, o destinaţie preferată de migranţii români

Administraţia locală din oraşul amintit spune că relativ multe familii se mută din Bulgaria la Mönchengladbach. „Aceşti oameni vin mai ales din două regiuni anume ale Bulgariei“, spune responsabilul de profil de la primăria locală, Gert Fischer. Din România, ar veni la Gladbach mai ales bărbaţi singuri în căutare de locuri de muncă. Nu se specifică o anumită regiune din România din care aceştia ar sosi cu precădere. În orice caz, atât la români, cât şi la bulgari, cel mai des întâlnite sunt cazurile de persoane singure care se mută la Mönchengladbach, mai puţin familii întregi.

Landul NRW sprijină un proiect de integrare