Olguța Vasilescu: Dacă Iohannis nu va numi premier din partea PSD îl vom suspenda

Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a anunțat, în această seară, la postul public de televiziune, că în cazul în care președintele României, Klaus Iohannis, nu va nominaliza ca viitor premier persoana desemnată de majoritatea PSD-ALDE, cele două partide vor lua toate măsurile pentru a-l suspenda pe Klaus Iohannis.

Mihai Tudose a anunţat în această seară că va demisiona din funcţie.

"Vom face o lista cu semnături din partea majorităţii parlamentare cu care vom merge la domnul preşedinte, alături de propunerea făcută de preşedinte. În cazul în care domnul preşedinte nu va desemna un premier din partea majorităţii, vom recurge la măsura suspendării din funcţie a preşedintelui", a spus Olguţa Vasilescu.

Conform ministrul Muncii, mâine de la ora 11, Partidul Social Democrat se va întâlni pentru a alege cine va ocupa poziţia de prim-ministru al României, post care va rămâne vacant după ce premierul Mihai Tudose a anunţat că va demisiona în urma retragerii sprijinul politic de membrii CEx.

„Luam in calcul si o manevra din partea Presedintiei. Vom merge la Cotroceni cu toate semnaturile parlamentarilor. In acel moment, presedintele Iohannis nu va mai putea spune nimic. Vom demonstra ca avem o majoritatea calificata pentru a cere un nou Guvern. Daca Iohannis nu va dori, vom trece la solutia de avarie. Daca nu se respecta Constitutia Romaniei, care spune ca daca exista o majoritate calificata… Nu s-a discutat in interiorul PSD, dar am discutat cu juristii nostri. In cazul in care presedintele nu va respecta Constitutia, este un motiv de suspendare a preşedintelui. In momentul in care va vedea o lista de semnaturi, ca exista o majoritate, Iohannis nu va avea nici un motiv sa ne puna piedici. Eu stiu ca Ludovic Orban vrea să fie premier, dar va trebui să mai aştepte. Pe mine nu ma intereseaza postul de prim-ministru.”

