Obiectele prinţesei Marina Sturdza, adjudecate la peste 65.000 de euro

Între loturile adjudecate la preţuri ridicate s-au numărat un pandantiv din aur "Joseph Resch", bijutier al Casei Regale, ornat cu cifrul lui Carol I, diamante şi email, o piesă de colecţie, la 7.000 de euro, biroul de lucru al Marinei Sturdza, decorat în manieră "George II", din lemn de nuc, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, la 1.200 de euro, ţesătura "Vară" de Lena Constante-Brauner, la 2.250 de euro, lucrarea "Coloană" de Horia Bernea, la 3.750 de euro, un paravan cu decoruri florale de inspiraţie flamandă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, la 3.000 de euro, lucrarea "Untitled" de Sorin Neamţu, la 1.400 de euro, sculptura "Pui de piramidă" de Mircea Roman, la 900 de euro, un ceas Cartier Pendulette-Réveil, pentru voiaj, la 450 de euro.

Printre loturile cumpărate la această sesiune s-a numărat şi un port-sigiliu din cuarţ de munte, cu cifra prinţului G.M. Cantacuzino, din anii '40. Piesa de colecţie a fost cumpărată la 350 de euro.

Licitaţia a cuprins 150 de loturi, iar printre acestea s-au numărat lucrări de artă contemporană, piese de artă decorativă de epocă, obiecte de mobilier, piese vestimentare create de designeri celebri precum Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Christian Dior, bijuterii.

Fondurile strânse în urma acestei licitaţii, respectiv 65.535 de euro, vor fi direcţionate, potrivit dorinţei prinţesei Marina Sturdza, către fundaţiile sprijinite de-a lungul vremii de către aceasta: Hope and Homes for Children, Fundaţia FARA, The Hospices of Hope, Pro Patrimonio şi Fundaţia Sfântul Dimitrie.