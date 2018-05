O sticlă de vin din anul 1774, vândută cu 103.700 de euro la o licitaţie din Franţa

COMENTARIUL ZILEI

Banii din pilonul doi de pensii sunt ai statului! Nu am pus ghilimele fiindcă am citat din memorie spusele lui Liviu Dragnea, aflate de la televizor la ceas de mare audiență.

Abia când la ușa românilor se vor prezenta agenții puterii pentru a întreba, politicos, dacă oamenii vor pensie de la stat sau de la niște fonduri străine, vom înțelege toți de ce administratorii privați ar fi trebuit să investească masiv în educarea populației. Atunci se va vedea că era nevoie și de educație financiară "la botul calului", pentru că degeaba te lauzi cu un randament de 9%, 10% sau 50%, dacă omul căruia îi vorbești habar nu are ce îi zici.

"Merităm să ne faceţi statuie pentru ce am făcut noi, având în vedere condiţiile din România. Rezultatele cântă cu noi. Se duce fotbalul românesc. Se duce. Zero. În doi-trei ani, zero", spunea Gică Hagi în 1998, într-o diatribă la adresa presei rămasă antologică. A primit una cadou, din bronz, în 2015, de la fanii Stelei. Ar mai putea avea una în localitatea Ovidiu din județul Constanța. Cel puțin asta promitea anul trecut primarul de acolo, spunând că e dorința localnicilor.